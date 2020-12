Talen Horton-Tucker continue sa mue : 33/10/4/4 à 11/17, à ce rythme-là les Lakers vont songer à trader LeBron James

Il est donc officiellement la darling de la pré-saison des Lakers. Le outfit de LeBron James et Anthony Davis ? Nope. La dernière coiffure de Kyle Kuzma ? Encore moins. Non, la raison la plus logique de regarder l’échauffement des Lakers a des bras de six mètres de long et s’appelle Talen Horton-Tucker.

Il avait déjà prouvé lors de l’Acte I qu’il était capable de gérer un match à la mène, peu importe que ce soit de la pré-saison, un match de Playoffs ou de la D2 bulgare. 19 points, 9 rebonds, 4 passes et 3 steals, et les Lakers se voyaient confirmer que leur sophomore serait, au pire, un remplaçant très honnête. Cette nuit ? Talen Horton-Tucker a envoyé un deuxième message, encore plus concret celui-ci, visant à faire comprendre à son staff qu’il méritait peut-être mieux qu’un rôle d’aspirateur de table dans le garbage time. 46ème choix de la Draft 2019, THT n’avait pas pu montrer grand chose de son talent la saison passée, la faute à un squad blindé à tous les postes et qui a fait ses preuves en allant gratter pépère la 17ème bague de l’histoire de la franchise. Mais en année 2 les choses pourraient être différentes, et si rien ne garantit pour l’instant un quelconque rôle du gamin dans le groupe 2020-21 de Frank Vogel, disons que le combo guard fait actuellement ce qu’il faut pour aider le coach des Lakers dans sa réflexion du moment.

Cette nuit ? Les Lakers proposaient une rotation resserrée de huit joueurs donc sept (ou neuf) car il y avait Jared Dudley, et en l’absence cette fois-ci de LeBron, AD mais aussi de Wes Matthews, Alex Caruso ou Dennis Schroder, c’est donc Talen Horton-Tucker qui s’est emparé du brassard de leader offensif. Bien aidé par un incroyable Marc Gasol – pas le même délire athlétique de Dwight Howard ou JaVale McGee la saison passée mais alors collectivement pfiou… – ou par un Kentavious Caldwell-Pope saignant pour son premier match, bien aidé aussi par un Kyle Kuzma qui confirme son statut de meilleur joueur du monde dans les matchs dont tout le monde se fout, puis épaulé sur la fin par un Montrezl Harrell qui n’aura pas eu besoin de mille ans pour se faire à sa nouvelle équipe, THT a donc servi un match énorme, en défense comme en attaque, et avec l’impression laissée, surtout, d’un mec capable de prendre les choses en main quand on le lui demande. Les tentacules bien utiles en défense, le pep’s sur jeu rapide, l’adresse de loin et la confiance sur les un contre un, partition parfaite cette nuit, et on en connait deux dans les coursives qui doivent se retrouver bien heureux de se dire qu’un petit nouveau semble capable de faire souffler tout le monde cette saison. Au final ? 33 points, 10 rebonds, 4 passes et 4 steals, à 11/17 au tir dont 4/5 du parking et 7/9 sur la ligne, et une empreinte de plus en plus marquée sur ce mois de décembre.

Face à des Clippers qui n’avaient une fois de plus comme seul but de ne pas trop faire courir leurs stars, Talen Horton-Tucker a donc une nouvelle fois démontré toute son envie et ses qualités. Un nouveau festival qui restera peut-être comme un doux souvenir hivernal, mais qui peut également très bien se transformer en partiel validé pour une place au chaud dans la rotation de Frank Vogel. L’avenir nous le dira, et nous on se retrouve mercredi soir pour le 38/5/9 de THT face aux Suns.