Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et une fanbase des Nets qui se réveille avec le sourire

Troisième nuit de pré-saison désormais dans le rétro, et six rencontres nous étaient proposées pour continuer de nous faire monter tranquillement en température. On vous résume tout ça en mode fast life, pour ceux qui manquent de temps, pour ceux qui ont la flemme, et même pour ceux qui sont loin de chez eux. Oui, comme dans la chanson de Lââm Michel Berger.

– Les rencontres de la nuit

Hawks – Magic : 116-107

Nets – Wizards : 119-114

Pistons – Knicks : 99-91

Bulls – Rockets : 104-91

Lakers – Clippers : 131-106

Blazers – Kings : 106-121

– Ce qu’il fallait retenir

Les Hawks montent tranquillement en régime, Clint Capela trouve ses marques, Trae Young chauffe tranquillement mais ses mains glissent toujours autant.

Cole Anthony n’a qu’un mot dans son vocabulaire. « Shooter », « philatéliste » ou « solstice », à votre avis, c’est lequel ?

Kevin Durant et Kyrie Irving ont fait leurs débuts ensemble avec les Nets, et la hype est à sa jauge maximum.

Deni Avdija a fait ses débuts avec les Wizards, et il n’a toujours pas raté un seul tir.

Russell Westbrook et Bradley Beal se font attendre, et on a d’ailleurs appris que l’ancien meneur du Thunder et des Rockets pourrait être laissé au repos cette saison durant les back-to-backs.

Sekou Doumbouya a été très efficace face aux Knicks, et Killian Hayes est actuellement chez Leclerc pour acheter un shoot.

R.J. Barrett a pris les choses en main en attaque.

Zach LaVine et Coby White sur un backcourt, c’est oui.

John Wall continue son échauffement, et ça va faire très mal quand il décidera d’accélérer.

Toujours pas de nouvelles de James Harden.

Talen Horton-Tuccker est le meilleur basketteur de Los Angeles.

Les Kings ont battu les Blazers, mais Harry Giles leur a encore ramené une boîte de mouchoirs.

– Le top pick en TTFL : Talen Horton-Tucker

– Le Top 5 de la nuit : clique là

– Le programme de ce soir

Hornets – Raptors (0h)

Cavs – Pacers (1h)

Heat – Pelicans (1h)

Bucks – Mavericks (2h)

Wolves – Grizzlies (2h)

Jazz – Suns (3h)

C’était bon, c’était court mais intense, bref ça ressemblait à une première fois. Si vous avez bien suivi vous serez au rendez-vous pour la suite, c’est ce soir à partir de « c’est écrit juste au dessus ». Allez… à ce soir ? Y’a plutôt intérêt.