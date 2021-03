Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Nicolas Batum qui joue un mauvais tour à son ex

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Le roi glisse dans les escaliers, un soldat se débrouille sans ses supérieurs, des Texans se font agresser par un troupeau de cerfs et une Poole montre ses dents.

Lakers – Hawks : 94-99

Sixers – Kings : 129-105

Grizzlies – Warriors : 111-103

Bucks – Spurs : 120-113

Clippers – Hornets : 125-98

– Ce qu’il fallait retenir

Les Hawks ont décroché une huitième victoire de rang au Staples Center devant des Lakers… qui ont perdu LeBron James.

Victime d’une entorse de la cheville gauche, l’absence du boss angelino est indéterminée.

Même si on penche plutôt vers un bon mois, histoire de ne prendre aucun risque.

John Collins lâche un match taille patron avec 27 points, 16 rebonds, 3 interceptions et 3 contres.

Les Sixers ont plombé Sacramento : rencontre à sens unique et presta XXL de Tobias Harris.

Joel Embiid était naturellement absent, et Ben Simmons a été listé indisponible au dernier moment.

Les Californiens étaient crevés de leur victoire face aux Celtics et n’ont pu tenir tête aux leaders de la Conférence Est.

Memphis a disposé de Warriors orphelins de Stephen Curry, toujours blessé au coccyx.

Jordan Poole plante 26 points mais le collectif des Grizzlies prend le dessus dans les derniers instants du match.

Draymond Green s’est fait mal à la cheville et a désobéi au staff des Warriors qui lui demandait de sortir.

Ce type est incroyable.

Milwaukee sort vainqueur d’une guerre de tranchées contre les Spurs.

Lonnie Walker IV alias Mr. Summer League pose 31 points et tape son ancien career high (28).

Giannis Antetokounmpo et les autres titulaires ont cartonné : 93 des 120 points marqués pour le cinq majeur.

Auteur de trois rebonds, P.J. Tucker est quelque peu passé à côté de sa première chez les Daims.

Les Clippers ont tranquillement dominé les Hornets.

Nico Batum a très bien joué : 11 points, 5 rebonds, 2 assists et 2 interceptions contre ses anciens potes frelons.

Des deux côtés du terrain, le frenchie a proposé ce pourquoi les Clippers l’ont signé.

– Quelques souvenirs de la nuit :

LeBron James tweaked his right ankle then returned to the game briefly before heading to the locker room.

Hoping for the best for LeBron. 🙏 pic.twitter.com/ySToneJwhC — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 20, 2021

Draymond Green badly rolled his ankle, but looks like he will stay in the game. Warriors just can't catch a break 😮pic.twitter.com/S20JvHLkeK — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 21, 2021

John Collins (27 PTS & 16 REB) helped lead the Hawks to their 8th straight win 🔥 pic.twitter.com/Zy88ytl4h5 — NBA TV (@NBATV) March 20, 2021

Career-high 3⃣1⃣ points for Lonnie Walker ‼️ 44.7 FPTS

6 REB

2 STL

5 3PM pic.twitter.com/irs8qgNPYp — NBA Fantasy (@NBAFantasy) March 21, 2021

Throw it up for 2️⃣ pic.twitter.com/urRFyFikdG — LA Clippers (@LAClippers) March 21, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Tobias Harris

– Le Top 10 : Clique ICI, ou patiente.

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

18h00 : Heat – Pacers

19h00 : Rockets – Thunder

20h00 : Nuggets – Pelicans

20h30 : Celtics – Magic

00h00 : Nets – Wizards

00h00 : Cavaliers – Raptors

00h00 : Pistons – Bulls

01h00 : Knicks – Sixers

03h00 : Suns – Lakers

03h00 : Blazers – Mavericks

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et cinq matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant de profiter de ton dimanche, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !