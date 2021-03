NBA Top 10 du jour : Giannis Antetokounmpo a voulu forcer le passage face aux Spurs, et devinez quoi il a réussi

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Giannis Antetokounmpo qui monte sur les Spurs et un Lakers – Hawks qui a proposé son lot d’actions spectaculaires.

#10 : pour commencer, on a Jordan Poole qui s’est pris pour… Jordan. Parfait pour donner le ton de ce Top 10.

#9 : LeBron et AD blessés, les fans des Lakers vont désormais devoir apprécier Talen Horton-Tucker.

#8 : gros spin move en un-contre-un et lay-up en déséquilibre main gauche, cet enchaînement vous est proposé par Mister DeMar DeRozan.

#7 : Paul George était visiblement énervé, et les Hornets l’ont payé.

#6 : on retrouve Talen Horton-Tucker, mais cette fois-ci de l’autre côté du highlight. Il n’a pas pu résister contre Clint Capela.

#5 : les Hornets ont pris cher chez les Clippers, mais ils ont tout de même trouvé le moyen pour faire le show. Et comme souvent, c’est Miles Bridges qui s’en occupe.

#4 : quand Giannis Antetokounmpo enclenche le mode rouleau compresseur, y’a pas grand-chose à faire.

#3 : vous aimez le caviar ? Dennis Schroder est là pour vous servir, et c’est Montrezl Harrell qui se régale.

#2 : Montrezl again, too big et too strong pour les Faucons.

#1 : toujours dans ce Lakers – Hawks, Trae Young lâche la passe du jour pour son pote John Collins. Huitième victoire de suite pour Atlanta, et la cerise sur le gâteau.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.