NBA Top 10 du jour : Giannis Antetokounmpo a fait une LeBron James 2016 à… LeBron James, crime de lèse-majesté level 2020

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 17 février

1967 : Wilt Chamberlain réussit un tir. Rien de fou, à part qu’il en enchainera 34 autres juste derrière. Without a putain de miss.

1979 : Jerry Sloan devient le premier joueur voir son maillot retiré à Chicago.

1994 : quadruple-double pour David Robinson, plutôt rare pour être signalé. Hop hop hop James and Russell, ça ne marche pas avec les turnovers.

1996 : les Pistons retirent le maillot d’Isiah Thomas

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 17 février

1963 : Michael Jordan

1984 : Marcin Gortat

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Alexis mais que le jour de l’anniversaire du GOAT est aussi celui de David Douillet et de Philippe Candeloro. Que des n°10 dans cette team.