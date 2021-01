NBA Top 10 : on ne sait pas ce que De’Andre Hunter a fait à Giannis Antetokounmpo, mais le Freak n’a pas aimé

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu du jour un Giannis Antetokounmpo qui maltraite De’Andre Hunter et un JaVale McGee qui fait des misères aux Celtics.

#10 : Noël est passé mais Nerlens est toujours là. Alley-oop avec Elfrid Payton face aux Blazers, c’est propre.

#9 : on enchaîne avec un autre alley-oop, cette fois-ci c’est l’ancien duo des Nets Taurean Prince – Jarrett Allen qui régale.

#8 : T.J. McConnell n’est pas que ce mec haut comme trois pommes qui aime mettre son nez un peu partout. Il a aussi du nez pour bien trouver ses coéquipiers.

#7 : Kawhi Leonard et les Clippers sont sur une sacrée dynamique en ce moment. Et ce n’est pas le Thunder qui va les arrêter.

#6 : LaMelo Ball et Miles Bridges ont pris l’habitude de squatter le Top 10 depuis le début de la saison, les revoilà.

#5 : plus il vieillit, plus il est performant. On parle de Patty Mills, et on a hâte de voir ce qu’il va proposer quand il aura 40 balais.

#4 : si Giannis Antetokounmpo est le Défenseur de l’Année en titre, ce n’est pas pour rien. Demandez donc à De’Andre Hunter.

#3 : victimisé en attaque, victimisé en défense, De’Andre Hunter va faire des cauchemars du Greek Freak pendant longtemps.

#2 : Gordon Hayward, so clutch !

#1 : JaVale McGee en mode coast-to-coast, avec un dribble entre les jambes et un dunk pour finir. Oui, tout est vrai. Une action WTF de la part d’un génie incompris.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.