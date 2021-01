Jaylen Brown dans le livre des records : 33 points en seulement… 19 minutes, c’était rapide et surtout très violent !

Auteur d’un début de saison canon, Jaylen Brown n’en finit plus de repousser ses limites. Cette nuit, face aux Cavaliers, le futur All-Star (oui oui) a particulièrement cartonné avec 33 points marqués en 19 petites minutes de jeu. Bienvenue dans le livre des records Jaylen.

Ce n’est pas le record le plus significatif qu’on connaît, mais ça reste une très belle prouesse pour celui qui est en train de réaliser une campagne 2020-21 de très très haut niveau. En marquant 33 points en 19 minutes, Jaylen Brown a établi le plus gros total de points pour un joueur qui joue moins de 20 minutes, et ce dans toute l’histoire de la NBA d’après Elias Sports Bureau. Pas rien quand même. Les Cavaliers n’ont rien pu faire pour freiner JB, qui a terminé le match à 13/20 au tir, 3/4 de loin et 4/4 aux lancers francs. Niveau propreté, on est plutôt pas mal, et Brown a ainsi permis à ses Celtics de mettre une grosse fessée (141-103) à des Cavaliers brutalement tombés de leur petit nuage après leurs deux victoires face aux Nets. Clairement, l’ami Jaylen voulait remettre Boston sur les bons rails dimanche, les hommes de Brad Stevens restant sur trois défaites consécutives malgré les exploits de Brown, dont une énorme claque à la maison face aux Knicks il y a une semaine. Il fallait absolument effacer ça, c’est désormais chose faite. Et pour le numéro 7 de Boston, c’est un nouvel exploit dans une saison calibre All-Star.

Dès le tout premier match de la saison, Jaylen Brown a montré qu’il était prêt à franchir un nouveau palier cette année et il confirme cela match après match. Il y a quelques jours, quand on a sorti la liste des joueurs potentiellement All-Star pour la première fois en 2021, Brown était tout en haut et ce n’est pas un hasard. Souvent dans l’ombre de Jayson Tatum, Jaylen attire aujourd’hui la lumière sur lui en profitant notamment de l’absence de son copain. 27,3 points, 5,8 rebonds, 3,5 passes décisives et 1,5 interception de moyenne, à 53,2% au tir dont 43% du parking, c’est du très très lourd ! Et la perf de dimanche n’est que la dernière d’une belle flopée, car ce n’est pas la première fois qu’il marque les esprits en 2020-21. 33 points et un très gros match face aux Bucks en ouverture de la saison, 42 points (record en carrière) avec sept tirs du parking contre les Grizzlies une semaine plus tard, 42 points il y a quelques jours sur le parquet des Sixers, et donc 33 points en 19 minutes hier, on se demande jusqu’où il va monter. L’ailier de 24 ans est sans aucun doute rentré dans une nouvelle dimension dans sa cinquième saison NBA et outre une place parmi les All-Stars, il est également un candidat solide pour le titre de Most Improved Player, lui qui tournait à 20,3 points, 6,4 rebonds, 2,1 assists et 1,1 interception en 2019-20.

Jaylen Brown est chaud comme la braise. Juste excellent cette saison, JB porte les Celtics sans Tatum et montre qu’il fait désormais partie des top players de la NBA. Une ascension spectaculaire qui ne semble pas prête de s’arrêter et qui donne une grande dose d’espoir aux fans des Celtics.

