NBA Top 10 du jour : vous savez tous ce qu’il se passe quand Giannis Antetokounmpo pose son premier appui à la ligne des lancers

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Mike Powell, Carl Lewis, Jonathan Edwards, Teddy Tamgho… Giannis Antetokounmpo. Si le Greek Freak faisait les sélections nationales de son pays en saut en hauteur ou en triple-saut, disons qu’on le retrouverait probablement aux Jeux Olympiques avec un marcel moulant de la Grèce. Un pas, deux pas, trois et quatre pas pour les rageux, et un mec qui squatte autour de la ligne à 3-points peut vite se retrouver… accroché au cercle comme un acrobate. C’est comme ça, c’est la nature, mais pas si vite quand même car ils ne sont finalement pas si nombreux à être capable de telles exploits physiques.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 19h pour vivre, notamment, le début des demi-finales de conférence. Déjà.