NBA Top 5 du jour : Talen Horton-Tucker n’est pas simplement le franchise player des Lakers, c’est également un avion de chasse

En avant le Top 5 de la nuit, et même si ce n’est que de la pré-saison, voici déjà quelques bonnes raisons de se prendre la tête à deux mains au réveil. Ou au coucher, enfin bref. Sans plus attendre on découvre quelques uns des premiers héros de la saison, avec notamment un certain… Talen Horton-Tucker, aka l’homme qui va pousser LeBron James dehors à Los Angeles.

#5 : c’est tout de suite plus intéressant quand R.J. Barrett montre un peu d’agressivité. Et c’est tout de suite plus facile quand c’est Jahlil Okafor qui défend sur vous.

#4 : est-ce une raison de s’inquiéter quand on parle d’un contre de Khem Birch comme du meilleur moment d’un match du Magic ? Vous avez quatre heures et, spoiler, la réponse est oui.

#3 : est-ce une raison de s’inquiéter quand on parle d’un backdoor de Dwayne Bacon comme du deuxième meilleur moment d’un match du Magic ? Vous avez vingt minutes et, spoiler, la réponse est oui.

#2 : John Collins semble s’être fait une promesse : squatter absolument tous les Top 10 de la saison. Première bonne nouvelle pour lui, Bogdan Bogdanovic a appris les deux seuls mots importants à Atlanta : pick, et roll.

#1 : mains actives en défense, accélération, appel de balle et finition tomar en mode avion, Talen Horton-Tucker fait absolument tout pour se faire sa place chez les Lakers. Et nous ? On se prend à rêver d’un cinq THT – Caruso – LeBron – AD – Gasol, avec Gérard en sixième homme bien sûr.

On a fait le tour, déjà, en image c’est juste en dessous et y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour de cette jolie nuit alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. A très vite ? A très vite.