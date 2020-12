Russell Westbrook ne jouera pas les back-to-backs cette saison : joueurs de TTFL, merci de bien prendre en compte cette info

Les Wizards ont joué leur premier match de pré-saison cette nuit à Brooklyn mais leur nouvelle recrue Russell Westbrook n’était pas sur le terrain. Une absence qui devrait se répéter cette saison lors des back-to-backs. Amoureux de la TTFL, vous êtes prévenus.

Russell Westbrook ne jouera donc pas deux soirs de suite durant la campagne à venir si l’on en croit Chase Hughes de NBCS Washington, qui cite Scott Brooks, le coach des Wizards. Une nouvelle qui ne surprendra pas grand monde car c’était déjà le cas à Houston la saison dernière, et puis on parle d’un joueur de 32 ans qui possède un historique de blessures et d’opérations lié notamment à son jeu ultra athlétique et son côté hyperactif. Victime d’une blessure au quadriceps dans la bulle après avoir été touché par le COVID, Russ a mal terminé la dernière saison et les Wizards veulent évidemment éviter de forcer sur la corde, surtout avec le rythme imposé par la Ligue, qui a tout de même décidé de se montrer plus flexible par rapport au repos des joueurs lors des back-to-backs dans cette campagne très spéciale à 72 matchs. Pour info, la franchise de la capitale possède sept B2B au menu dans sa première partie du calendrier, c’est-à-dire entre le 23 décembre et le 4 mars prochain. On devrait donc logiquement voir Russ rater au moins sept matchs, sept matchs dans lesquels Bradley Beal devra porter l’ensemble de l’attaque sur son dos. Ça tombe bien, il a pris l’habitude ces dernières saisons sans John Wall et il est plutôt doué, lui qui reste sur une campagne monstrueuse offensivement avec plus de 30 points et 6 passes décisives de moyenne.

Scott Brooks said the Wizards are likely to hold Russell Westbrook out of back-to-backs this season. Westbrook doesn't have an injury, but may get the same treatment they had planned for John Wall. — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) December 13, 2020

Les Wizards souhaitent bien entendu compter sur un Russell Westbrook au maximum de ses capacités quand il est sur le parquet. Suite à son arrivée dans le cadre du transfert impliquant John Wall, Washington veut se battre dans la course aux Playoffs à l’Est. On a tendance à l’oublier parce que Brodie a galéré dans la bulle, mais le mec reste quand même sur une régulière en 27 points, 8 rebonds et 7 passes décisives à plus de 47% de réussite au tir. Alors bon, s’il est en forme et que les Wizards arrivent à le gérer correctement d’un point du vue physique pour qu’il puisse donner le meilleur de lui-même en évitant les bobos, on se dit que Washington pourrait se montrer dangereux derrière son duo Russ – Beal, à condition que les deux parviennent à trouver le bon équilibre. On croise les doigts pour eux mais ce qui est sûr, c’est que Westbrook est déjà au taquet avec sa nouvelle équipe. Il y a quelques jours, il est arrivé plusieurs heures avant son premier entraînement sous le maillot des Wizards et depuis, il donne le ton à travers son énergie et en donnant de la voix. Voilà qui va faire du bien au groupe car malgré tous ses défauts, il y a une chose qu’on ne peut pas enlever à Brodie, c’est un mec qui donne tout et qui n’hésitera pas à mettre un coup de pied au cul de ses coéquipiers s’ils ne sont pas à fond.

Russell Westbrook sera logiquement ménagé cette saison, ce qui permettra à Bradley Beal de noircir les feuilles de stats bien comme il faut le moment venu. Sachant que la saison s’annonce intense et que Brodie ne connaît pas le bouton économie quand il est sur le terrain, c’est sans doute la meilleure chose à faire.

Source texte : NBCS Washington