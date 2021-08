Free Agency 2021 : Dwight Howard retourne chez les Lakers pour un an au minimum vétéran, le come-back du come-back pour Superman

Après l’arrivée de Russell Westbrook dans un blockbuster trade il y a quelques jours à peine, les Lakers devaient entourer leur tout nouveau Big Three. Et quoi de mieux pour cela qu’un remplaçant au poste de pivot qui fait le sale boulot et connait la maison ? Dwight Howard revient pour la troisième fois chez les Lakers !

Pourquoi faire un come-back dans une franchise… quand on peut en faire deux ? Après un premier come-back triomphal chez les purple and gold la saison dernière, conclu par un titre obtenu dans la « bulle » d’Orlando, Dwight Howard est déjà de retour. Alors que (l’autre) Superman sort d’une saison en demi-teinte du côté de Philadelphie, il rallie la franchise avec laquelle il a obtenu la seule et unique bague de sa carrière. L’objectif est assez évident : aller en chercher une deuxième en étant le back-up d’Anthony Davis, qui évoluera davantage au poste 5 la saison prochaine avec l’arrivée de Russell Westbrook dans le roster. Celui qui a totalement redoré son image auprès de toute la Ligue la saison dernière a choisi, et c’est (encore) chez les Lakers qu’il prendra du rebond et protégera le cercle. Selon ESPN, c’est un contrat d’un an qui a été signé par le pivot et c’est évidement au minimum vétéran vu les finances rouges vives des angelinos.

Free agent Dwight Howard is returning to the Lakers, his agent Qais Haider tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021

L’avantage avec l’arrivée de Dwight à Los Angeles, c’est qu’il connait très bien cette franchise, où il a fait deux passages, dont un brillant et un… que l’on préférerait oublier. D12 connait donc très bien Frank Vogel, son coach en 2020, et sait exactement ce qu’il attend de lui. Il sait également évoluer aux côtés de LeBron James et d’Anthony Davis, même s’il devrait être moins amené à évoluer avec le monosourcil qu’auparavant. Celui qui soufflera ses 36 bougies cette année sait où il débarque, il connait son rôle, il a déjà joué avec certains coéquipiers, son coach sait comment l’utiliser, il a déjà vécu la pression de la course au titre… Difficile de trouver un point noir à ce nouveau renfort venu aider le tout nouveau Big Three de la Cité des Anges. Malgré sa saison quelque peu décevante chez les Sixers, Dwight Howard a déjà montré que L.A. est l’endroit idéal pour lui pour se relancer. Avec l’opportunité en or de remporter un nouveau titre et jouer auprès de trois joueurs si forts, nul doute que l’état d’esprit et les efforts seront au rendez-vous tous les soirs chez l’ancien Défenseur de l’Année.

Les Los Angeles Lakers continuent de construire leur effectif autour de leur monstre à trois têtes. Après les retours de Wayne Ellington et Trevor Ariza, c’est un autre joueur expérimenté qui a déjà porté le maillot doré de L.A. qui débarque pour tout rafler.

Source texte : ESPN