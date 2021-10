TrashTalk Fantasy League – Atlanta Hawks : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Hawks !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

On ne change pas une équipe qui gagne presque, et c’est tout benef pour la TTFL. Parmi les principaux Faucons producteurs de stats on pense bien évidemment au phénomène Trae Young, passé la saison dernière de crush périodique à darling officielle des Hawks, et rien n’indique que le meneur hirsute n’attaquera pas la saison qui vient comme il a terminé la précédente. Son compère Clint Capela profitera pour sa part des bienfaits du pick and roll pour planter des pions et de ses aptitudes défensives pour noircir la feuille de stats, alors que le duo Bogdanovic/Collins a toujours quelques soirées à 40 dans la manchette. Surveillance accrue également sur le duo Reddish / Hunter, alors que les deux derniers arrivants Jalen Jones et Sharife Cooper auront évidemment besoin d’un peu de temps. Bon, bref, c’est quand déjà le premier match de Trae Young ?

#Les carottes redoutées

Ne pas se jeter trop tôt sur les lieutenants de l’équipe et se les garder quand un ou deux cadres seront au repos pour la spéciale nez fin. Attention également à Bogdan Bogdanovic et John Collins, capables d’apporter sans forcément faire de stats, capables, aussi, de passer à côté de quelques matchs. Match-ups à surveiller pour Clint Capela qui aime se régaler face à quelques raquettes mais qui peut vite se retrouver limiter face à de gros défenseurs. On attendra également de voir plus que deux ou trois highlights des deux rookies pour se jeter dessusn sans blague, en bref seul Trae Young peut être assimilé comme un pick premium et pour le reste il faudra flairer le bon coup, faute de quoi ce célèbre légume orange pourrait bien hanter un ou deux de vos réveils.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Trae Young : 38 points

Clint Capela : 34,5 points

John Collins : 29,4 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Hawks. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.