Flashback 2020-21 : quand Trae Young faisait du Madison Square Garden sa chambre à coucher, dans le jargon on appelle ça la totale

L’immense majorité de la planète NBA avait déjà compris que Trae Young est définitivement un grand malade, mais personne ne pensait que ça pouvait encore empirer jour après jour. Pour son premier match de Playoffs en carrière le 24 mai 2021 ? Ice Trae a envoyé les rafales de famas, au sens propre comme au figuré. Retour sur le plus grand moment de sa jeune carrière, pour l’instant.

Y’a des joueurs comme ça, tu sais qu’ils ne sont pas construits comme le commun des mortels, et Trae Young fait partie de ceux-là. Dès son premier match de Playoffs, le jeune hirsute a ainsi débraguetté devant des pères de famille qui l’ont insulté tout le match, posé ses bijoux de famille sur la table et pris ses responsabilités en signant 32 points, 7 rebonds et 10 passes décisives dans ce Game 1 au MSG. La Chupa-Chups sur le gâteau ? Ce tir en cloche qui retombe dans l’arceau à 0,9 seconde de la fin d’un match qui semblait filer tout droit vers une prolongation, puis ce « chut » et ces nombreuses piques adressés au public de La Mecque du basketball. La-to-tale.

En effet, Très Jeune aurait apparemment trouvé la salle un peu silencieuse après son dagger (forcément, il leur a demandé de se taire et a joint les actes à la parole), et a répété après ce match que peu de personnes pouvaient défendre sur lui. On peut clairement dire que les Playoffs de Trae Young ont été une masterclass de niveau de jeu et de trashtalking du début à la fin, on en redemande encorea, et ce n’est peut-être pas pour rien d’ailleurs que l’animal a gagné les épisodes 5 et 7 du TrashTalk Award, en taillant les fans des Knicks pendant environ huit semaines après avoir tiré sa révérence au MSG.

Voilà voilà, y’a-t-il vraiment besoin d’en dire plus ? Rien n’est à jeter dans cette prestation, et même si certains moments de ses Playoffs ont été moins glorieux, c’est juste… normal à son âge. Mais on peut déjà prendre rendez-vous avec l’avenir, car Ice Trae sera bien là, posé, à siroter des larmes new-yorkaises par décilitres.