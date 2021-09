TrashTalk Fantasy League – Houston Rockets : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Rockets !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Quelques rayons de soleil TTFL dans ce drôle de roster, et plus particulièrement quatre joueurs à surveiller. Christian Wood tout d’abord, celui dont on parle le moins mais qui est aujourd’hui le plus à même de produire de manière constante, puis le trio John Wall / Kevin Porter Jr. / Jalen Green, à retrouver dans le paragraphe suivant mais évidemment capable de dinguerie dès la reprise. Si l’intérieur devrait régaler à base de gros 25/11 quasi journaliers, les trois extérieurs ont chacun le talent pour claquer des soirées incroyables au scoring, à la passe également pour John et Kevin, et sur un malentendu on est donc que quatre potentiels top picks, pas mal pour une équipe qui risque de perdre soixante matchs.

#Les carottes redoutées

On en parlait plus haut, le fantôme du 6/24 au tir sera bien présent cette année à Houston, même pour un mec comme Christian Wood d’ailleurs car le grand gaillard adore tirer jusqu’au bout de la nuit. Difficile également de faire plus bipolaire que John Wall et Kevin Porter Jr., le premier étant d’ailleurs plus proche des 30% au tir que des 60, plus proche de la sortie également, et le second ayant encore tout à prouver. Rajoutez à cela un Jalen Green dont la bouche est pour l’instant la partie de son corps qui taffe le plus et vous obtenez quelques belles possibilités de rager de bon matin devant un 14/5/5 à 9/28 au tir dont 1/8 de loin.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Christian Wood : 32,8 points

John Wall : 25,8 points

Kevin Porter Jr. : 21,5 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Rockets. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.