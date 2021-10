TrashTalk Fantasy League – Indiana Pacers : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Pacers !

#Les bons plans annoncés

Quelques bonnes idées dans la cambrousse de l’Indiana et surtout UNE bonne idée : Domantas Sabonis. 40 pions de moyenne la saison passée, un 24/10/10 à 60% au tir quasi perpétuel, quelque soient les défenses. Définition lituanienne de la valeur sûre, Domas n’a que très rarement déçu depuis quelques saisons, et à ses côtés deux joueurs méritent qu’on se penche sur leur cas. Malcolm Brogdon dans un premier temps, cerveau de l’équipe et lui aussi de faire péter des combos scoring/passes intéressants, puis Caris LeVert, beaucoup plus attiré par le scoring pur et auteur de quelques nuits magiques depuis son arrivée chez les Pacers. On gardera également un œil sur un Myles Turner souvent auteur de bons débuts de saison et on attendra tranquillement de voir comment de potentielles surprises comme Chris Duarte ou Oshae Brissett peuvent progresser.

#Les carottes redoutées

Pour mettre un peu d’eau dans le vin, on partira sur les dangers Brogdon et LeVert, qui shooteront quoiqu’il arrive même si rien ne rentre. Pour le reste ? Myles Turner a pris l’habitude de voir son niveau chuter au fil de la saison, pour des raisons de santé ou d’envie, T.J. McConnell a une bonne tête de copain de bringue ais c’est tout, et T.J. Warren va manquer le début de saison ET rien n’indique qu’il retrouvera son niveau de la bulle une fois remis sur pied. Pour résumer ? All-in Domantas, all-in Sabonis, et pour le reste… qui vivra verra.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Domantas Sabonis : 39,9 points

Malcolm Brogdon : 30,9 points

Caris LeVert : 29 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Pacers. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.