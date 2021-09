TrashTalk Fantasy League – Charlotte Hornets : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Hornets !

#Les bons plans annoncés

Pas mal de fun cette saison encore à Charlotte, dans le fond comme dans la forme, dans l’ambition comme en TTFL. En premier lieu ? Le ROY 2021 LaMelo Ball, 25 pions de moyenne la saison passée et potentiellement dix de plus pour son année 2. Gordon Hayward reste également une valeur à peu près sûre, Terry Rozier fait partie des spécialistes des gros coups de chaud, Miles Bridges a prouvé la saison dernière qu’il pouvait aussi faire de la grosse stats, et Mason Plumlee fait péter chaque saison un ou deux top picks qui sortent de nulle part. Bref un bon gros package de bons plans avec LaMelo en chef de file.

#Les carottes redoutées

Attention car si cette équipe des Hornets peut être folle par moment, aucun de ses joueurs n’a encore le statut de pick premium en TTFL. Des joueurs qui peuvent s’écrouler dans le négatif dans les mauvais soirs, ça fait flipper, des joueurs de série donc il faudra pick au bon moment sous peine de voire les Frelons vous enfoncer leur dard là où vous savez et attention, ça fait encore plus mal qu’une carotte, enfin ce n’est pas la même douleur, enfin bref. Bonus track les adversaires des Hornets tiens, les intérieurs notamment, qu’il fera bon picker lors de leur passage au Spectrum ou ailleurs.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Gordon Hayward : 30,3 points

Terry Rozier : 27,2 points

Mason Plumlee : 25,5 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Hornets. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.