Le Top 10 des dunks de Miles Bridges en 2020-21 : du moulin, du poster, du alley-oop, y’a de tout chez Kilomètres Ponts

Si les Hornets étaient l’une des équipes League Pass de l’année la saison dernière, c’est notamment grâce à cet homme : Miles Bridges. Monté sur ressorts et sans pitié quand il s’agit de postériser un adversaire sur son chemin, Bridges a enchaîné les highlights de folie l’an passé, et son Top 10 des plus gros dunks déménage. Un conseil, accrochez-vous bien !

Clint Capela, Chris Boucher et les autres en font probablement encore des cauchemars. Même des mois plus tard. Parce que quand on croise la route de Miles Bridges et que ce dernier est lancé vers le cercle, souvent ça se termine très mal pour le grand qui essaye de défendre son panier. L’intérieur d’Atlanta et de Toronto se retrouvent aux deux premières places de ce Top 10, mais du mauvais côté des highlights. Pas de honte à avoir cependant, car ça peut arriver à tout le monde de se retrouver sur un poster avec l’un des meilleurs dunkeurs du circuit. Moulin à vent, alley-oop, claquette, dunk à une main, dunk à deux mains… Miles Bridges a fait étalage de toute sa panoplie la saison dernière, le tout avec une puissance qui rappelle ce bon vieux Vince Carter dans son prime. Oui oui, Vince Carter, la comparaison n’a rien de blasphématoire. C’est simple, Miles Bridges s’est fait son propre Slam Dunk Contest la saison dernière, enchaînant les spots dans le traditionnel Top 10 de la nuit. Et avec la présence d’un distributeur de caviars comme LaMelo Ball, l’ailier de 23 piges a pu se faire plaisir encore plus que d’habitude, pour le plus grand… plaisir du commentateur des Hornets Eric Collins, qui s’est lâché comme jamais.

Quand on vous parle d’une équipe League Pass avec les Hornets de Miles Bridges, c’est pour tout ça. Les highlights, l’ambiance, l’excitation. Bref, tout ce qu’on aime quand on regarde du basket. Allez, on arrête de papoter, et on vous laisse apprécier la vidéo.