TrashTalk Fantasy League – Cleveland Cavaliers : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Cavaliers !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Deux très belles manières de faire du puntos à Cleveland cette saison, peut-être même une troisième si vous êtes patients. On parle de Collin Sexton évidemment et de son goût prononcé pour le tir, Collin étant capable d’aller en poser quarante à peu près chaque soir de la semaine. On parle de Jarrett Allen également, qui oscillera entre 12 et 20 points mais qui ne lâchera que très rarement moins de douze ou quinze rebonds. Un potentiel top pick et un mec moins foufou mais un peu plus constant donc, duo auquel on pourra peut-être rajouter Darius Garland et Evan Mobley si vraiment ça vous botte de jouer du Cavs en TTFL.

#Les carottes redoutées

Darius Garland justement, capable de faire gagner son équipe sans forcément poser un 32/11 tous les soirs. Evan Mobley justement, qui peut devenir très vite une valeur sûre mais pour qui on vous conseille un peu de patience, puis Isaac Okoro (beaucoup plus utile que statistiquement intéressant), Lauri Markkanen (qui peut partir de Cleveland du jour au lendemain car personne ne lui fait confiance) ou encore Kevin Love, bien parti pour une saison de plus à enchaîner 1 bon match / 6 DNP / 6 non-matchs / 1 bon match / 6 DNP / 6 non-matchs.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Collin Sexton : 32,2 points

Jarrett Allen : 28,5 points

Darius Garland : 23,4 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Cavs. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.