TrashTalk Fantasy League – Memphis Grizzlies : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Grizzlies !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Les bons plans seront nombreux cette saison à Memphis car ils se compteront au nombre de… un. Bah ouais, on ne va pas pinailler mille ans, all-in Ja Morant pour 2022 et vous comprendrez vite pourquoi. 28 pions de moyenne en TTFL la saison passée mais un potentiel autour de la quarantaine dès la reprise, sur la lancée de ses derniers Playoffs, vers l’infini et au-delà. Des points en pagaille, parfois à haut pourcentage, la grosse quarantaine de minutes assurée, de la passe et du rebond le plus souvent, et autour de lui une équipe à son service, avec des mecs solides, très solides, mais loin d’être des picks TTFL premium. Y’a du gros top pick de prévu du côté de Ja City, du top pick bien stylé, et il faudra être sacrément en déveine pour tomber sur un soir sans.

#Les carottes redoutées

Loin de nous l’idée de minimiser le talent d’un roster qui a largement commencé à faire ses preuves mais si vous voulez du chiffre en TTFL il faudra passer votre chemin. Jonas Valanciunas est parti et avec lui une belle opportunité de top pick made in Tennessee, et autour de Ja restent quelques soldats essentiels mais loin d’être des assurances tout risque en Fantasy. Dillon Brooks n’est jamais aussi bon que lorsqu’il shoote à bon escient mais peut tout aussi bien dévisser, Kyle Anderson est un merveilleux couteau-suisse mais n’est pas non plus le King des triples-doubles, Jaren Jackson peut devenir un vrai lieutenant si les blessures le laissent tranquille mais on lui laisse encore un peu de temps, Steven Adams est un rugbyman, et les tous jeunes Clarke, Tillman ou Bane ont encore quelques années de développement avant de devenir des valeurs sûres. Bref, si vous misez sur autre chose que Ja Morant, vous vous dirigerez la plupart du temps vers un petit 25 des familles en TTFL.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Ja Morant : 28 points

Kyle Anderson : 22,4 points

Jaren Jackson Jr. : 20,9 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Grizzlies. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.