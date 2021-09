TrashTalk Fantasy League – New Orleans Pelicans : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Pelicans !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

La Louisiane sera cette année encore terre de bons plans TTFL. L’inamovible Zion Williamson tout d’abord, qui vous offrira eux soirs sur trois un petit 34/10 à 15/18 au tir, le bâton de berger Brandon Ingram et son border 35 de moyenne, puis le dernier arrivé Jonas Valanciunas, lui aussi spécialiste des boucheries intérieures à haut pourcentage avec de la valise de rebonds en option. Trois joueurs qui doivent bien cumuler une vingtaine de top picks et qui pourraient bien continuer de saigner notre bonne TTFL à partir du 19 octobre, avec l’obligation obligatoirement obligatoire de se jeter sur Zion Williamson à la seconde même où il sera dispo dans vos decks.

#Les carottes redoutées

Si on met de côté les blessures éventuelles car on ne veut pas porter l’œil, on abordera plutôt les deux arrivants Tomas Satoranski et Devonte’ Graham, bêtes de joueurs mais plutôt identifiées bêtes de carottes en TTFL puisque le premier est davantage (en NBA) un cerveau qu’une usine à stats, alors que le second connait en général autant de soirée foncedé que de soirées fastes. Il faudra donc vous en tenir au trio sus-cité, en évitant également de se jeter sur les pseudo cracks Nickeil Alexander-Walker, Naji Marshall, Josh Hart ou Jaxson Hayes car tant qu’à jouer pour le lol autant faire ça dans votre coin avec un papier et un stylo.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Zion Williamson : 43,8 points

Jonas Valanciunas : 35 points

Brandon Ingram : 33,6 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Pelicans. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.