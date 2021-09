Flashback 2020-21 : le jour où Nickeil Alexander-Walker s’est pris pour son cousin avec 37 points dans la truffe des Clippers

Chez les New Orleans Pelicans, on sait que les jeunes ont du talent. On a déjà vu celui de Brandon Ingram ou Zion Williamson exploser à de nombreuses reprises, mais un soir de janvier 2021, ce fut au tour de celui de… Nickeil Alexander-Walker. Car ce soir-là sur le parquet des Clippers, le Canadien a montré toute sa palette de futur grand.

13 janvier 2021, Los Angeles, Staples Center, Clippers – Pelicans. Lonzo Ball, Eric Bledsoe et Zion Williamson sont absents, et un jeune arrière canadien de 22 ans va être titulaire pour la première fois de la saison. Nickeil Alexander-Walker, sophomore, débute ainsi le match et va éblouir de son talent la rencontre. Malgré la présence de Paul George et Kawhi Leonard en face, NAW prend chaud et sort sa meilleure performance en carrière avec deux records personnels. 37 points et 8 rebonds à 15/23 au tir dont 5/8 à 3-points en 33 minutes. Avec notamment 15 points dans le troisième quart et un run pour recoller aux Clips, Nickeil s’est fait plaisir mais malgré cette performance exceptionnelle, ce sont bien les Clippers qui repartiront avec la win (111-106). Pourtant, le Canadien aura absolument tout fait. 3-points, lay-ups, floaters, café, addition, et sans ultra-dominer athlétiquement, il fut inarrêtable et sortit un match qui nous rappella immédiatement les performances de son… cousin du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander. Style de jeu similaire, carton offensif similaire, et même le résultat collectif est similaire : défaite.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO – VF] 🏀 #NBA

👏 Face à des Pelicans privés de Zion, les Clippers auront pu compter sur un très bon duo Kawhi Leonard – Paul George pour s’imposer 111-106 !

😲 Nickeil Alexander-Walker était en feu avec 37 points à 15/23 au tir !https://t.co/VYWoAXpSkV — NBAextra (@NBAextra) January 14, 2021

Impressionnant ce soir-là, Alexander-Walker a montré de jolies choses en année deux. Le combo-guard a obtenu plus de temps de jeu et les statistiques ont quasiment toutes doublé par rapport à sa saison rookie. Il a terminé cette saison 2020-21 à 11 points, 3,1 rebonds et 2,2 passes de moyenne en 22 minutes de temps de jeu, le tout en 46 matchs dont 13 titularisations. Et des progrès, on pourrait encore en voir la saison prochaine chez le longiligne arrière. Avec les départs d’Eric Bledsoe et de Lonzo Ball, il y a une vraie place à prendre dans le backcourt des Pelicans. Tomas Satoransky, Devonte’ Graham et Garrett Temple sont arrivés mais on imagine bien le petit devenir rapidement titulaire dans cette équipe et s’il nous ressort de temps en temps des perfs comme celle contre les Clippers on prend tous les jours. Car en Louisiane, ce n’est plus le prochain carnaval que l’on attend le plus, mais bien le prochain carton de NAW.

Alerte, un Canadien est sorti du bayou. 37 points dans la truffe des Clippers et un career high bien propre pour Nickeil Alexander-Walker, sans forcer, ni donner l’impression de réellement dominer. A voir si le crackito sera capable de rééditer ce genre de performances cette saison, mais avec les places à prendre chez les Pels… il y a clairement moyen.