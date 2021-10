TrashTalk Fantasy League – Philadelphia Sixers : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Sixers !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Inutile de tourner autour du pot : Joel Embiid est LE joueur incontournable de cette équipe, sur le podium des meilleurs joueurs TTFL de la Ligue la saison passée en compagnie de Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo. Injouable face à n’importe quelle défense, Jojo n’a qu’une santé éventuellement fragile pour le stopper et quoiqu’il arrive ou presque c’est l’assurance de vous offrir la grosse quarantaine minimum au réveil. Des points, des rebonds, beaucoup de lancers, la valeur n’est pas sûre elle est immanquable. A ses côtés ? On surveillera les stats de Dede Drummond en sortie de banc mais les saisons à 35 de moyenne semblent derrière lui, alors que Tobias Harris a une belle gueule de pick parfait en cas de disette dans vos decks, d’autant plus quand Joel sera absent. Quant à Ben Simmons ? Direction le paragraphe suivant.

#Les carottes redoutées

Hormis le coup de grisou toujours redouté avec Joel Embiid, comment ne pas évoquer le cas de Ben Simmons. Déjà car sa moyenne la saison passée a chuté (29,8 points), mais aussi car rien n’indique qu’il ne se fera pas trader le soir où vous aurez décidé de lui donner sa chance. Puis, globalement, on parle d’un mec dont le physique et la science du jeu pourraient lui permettre d’être l’un des meilleurs joueurs de la Ligue mais qui a décidé de passer l’intégralité de sa carrière sans prendre le moindre shoot et avouez que ça fait tâche en TTFL. Bref, 12 rebonds et 15 passes c’est bien, mais 6 points ça craint.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Joel Embiid : 48,5 points

Andre Drummond : 32,9 points

Tobias Harris : 32 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Sixers. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.