Flashback 2020-21 : le jour où Tyrese Maxey a pris feu en scorant 39 points lors du COVID game face aux Nuggets

Au cours d’une saison rythmée par les absences pour cause de COVID, les protocoles sanitaires stricts mais aussi les blessures, forcément, on savait qu’on allait se marrer devant certains matchs. C’est ce qu’il s’est passé le 9 janvier dernier lors du match entre les Sixers et les Nuggets, lors duquel Doc Rivers n’a pu faire qu’avec… 7 joueurs.

Quand on voit certains blazes, on se dit qu’il a fallu créer des joueurs en urgence sur NBA 2K. En effet, s’il y avait bien Danny Green et Dwight Howard dans le squad de Philly, qui connaissait à l’époque Dakota Mathias, Isaiah Joe ou encore Paul Reed avant ce game ? Pas la peine de faire les innocents, mais ce sont pourtant les joueurs qui ont enfilé la tunique des Sixers ce 9 janvier 2021 pour pallier les absences de Joel Embiid, Ben Simmons, Tobias Harris, Matisse Thybulle, Seth Curry, Shake Milton, Furkan Korkmaz, Mike Scott, Terrance Ferguson, Vincent Poirier, Allen Iverson, Dikembe Mutombo, Meek Mill, Kevin Hart et Will Smith . Et dans cette hécatombe, c’est donc le rookie Tyrese Maxey qui a su tirer son épingle du jeu en grattant tous les tickets-shoots comme un charo.

Parce que oui, on est sur une performance all-time quand on regarde de plus près. En effet, Maxey a quand même établi le record de points inscrits pour un rookie des Sixers depuis… Allen Iverson, et le record de points inscrits par un rookie pour sa première titularisation. Rien que ça. 39 points à 18/33 aux tirs, 7 rebonds, 6 passes décisives et seulement 2 pertes de balles pour celui qui ne disputait que le dixième match de sa carrière, pour sa première titularisation. Malheureusement ce sera trop juste pour éviter la défaite face à des Nuggets seulement privés de Michael Porter Jr., qui se sont ce soir-là contentés de dérouler pour assurer la W face à une équipe de départementale composée de seulement 8 joueurs (Mike Scott n’a pas joué mais était quand même sur la feuille malgré sa blessure au genou, parce qu’il faut minimum 8 joueurs à une équipe pour disputer un match), le genre de team qui galère à se réveiller un dimanche matin après un samedi soir trop corsé.

On a vu au cours de ce match le potentiel de Tyrese Maxey au scoring, et sa capacité à prendre ses responsabilités sans avoir froid aux yeux. Ce genre de match qui vient donner raison à Daryl Morey de ne pas avoir voulu s’en séparer dans un potentiel échange pour James Harden, ou pas du tout, enfin bref. Encore big-up à ceux qui avaient eu l’audace de le sélectionner en TTFL, et on en connait.