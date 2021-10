TrashTalk Fantasy League – Chicago Bulls : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des Bulls !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Oh le beau Big Three ! Trois hommes au dessus des 35 de moyenne, trois hommes pour qui la cinquantaine n’a aucun secret, trois hommes qui ne passent que très rarement à côté d’un match. Reste à voir comment DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic arriveront à accorder leurs violons mais le talent n’aura en tout cas pas disparu, et les Bulls devraient donc être cette saison une belle usine à gros picks. Avec Lonzo pour lâcher des caviars (et pourquoi pas exploser de temps en temps) les trois auront en tout cas de belles opportunités de scorer et l’importance d’étudier les match-ups sera essentielle avec ce roster. Quoiqu’il en soit cette année : quand les Bulls joueront, top pick potentiel il y aura.

#Les carottes redoutées

Qui dit Big Three dit partage des responsabilités et une chose est sûre, les trois loulous dont nous vous parlons juste ci-dessus ne mettront pas tous 30 points le même soir. Une explosion de talent qui peut donc parfois s’avérer être un inconvénient en TTFL puisque le soir où Zach LaVine claquera 46 points face aux Hornets DMDR s’en tiendra peut-être à un 14/8/9 de gros fainéant. Niko Vucevic parait pour sa part un peu plus safe car tranquille à son poste mais en ce qui concerne les extérieurs attention à ne pas se tromper de soir. Attention également aux Coby White ou autres Patrick Williams, encore bien verts et capables d’enchainer une perf monstre le lundi et une énorme chiasse le jeudi, c’est à dire quand vous les aurez mis dans vos decks. Et c’est l’expérience qui parle là.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

DeMar DeRozan : 36,7 points

Zach LaVine : 37,6 points

Nikola Vucevic : 35,9 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Bulls. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.