TrashTalk Fantasy League – Portland Trail Blazers : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des Blazers !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Qui dit Blazers dit évidemment Damian Lillard, enfin jusqu’à ce que ce pauvre Dame pète officiellement un plomb. Après avoir réclamé du renfort, le meneur de Portland a vu arriver Cody Zeller et Ben McLemore en ville, yeah, et si les Blazers veulent être compétitifs cela passera par une nouvelle saison de mammouth de l’horloger le plus précis d’Oregon. Quelques soirées all-time à prévoir cette année encore pour Dame, à base de 54/6/8 à 12/17 du parking et on vous laissera faire le calcul. Foncez donc sur Dame, foncez également sur C.J. McCollum quand son meneur ne sera pas en tenue, surveillez également ce grand pataud de Jusuf Nurkic, toujours capable de nous lâcher des grands 22/18/6/3/3 de derrière les fagots, et surveillez également Norman Powell en priant que le vent tourne en votre faveur. Pour finir ? Sachez que la saison passée votre rédacteur préféré a longtemps flirté avec le Top 5 du classement TTFL tout en ayant pris le soin de pick Cody Zeller un soir de famine.

#Les carottes redoutées

Il y en aura quelques unes alors soyez vigilants. En premier lieu ? L’un des carotteurs les plus connus du rotte-ca game : C.J. McCollum. Nez cornu et bien trop souvent à côté de la plaque, alors que le talent du garçon est pourtant assez fou. Trop d’inconstance, 41 pions le lundi et il vous la met profond le lendemain, etc etc. Attention donc à bien choisir son jour et à interroger le destin poliment, faute de quoi Ceejay rentrera vite dans le cercle des mecs que vous avez envie d’entarter. Pour le reste ? Attention à Nurkic évidemment, parfois à son aise et parfois complètement ailleurs, alors que l’imprévisible Norman Powell oscillera également entre des magnifiques 56 et des plus dérangeants 12.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Damian Lillard : 40,6 points

C.J. McCollum : 30,3 points

Jusuf Nurkic : 24,6 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Blazers. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.