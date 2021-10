TrashTalk Fantasy League – Los Angeles Clippers : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Clippers !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Un énorme spot TTFL cette saison pour les Clippers : Paul George. Pas de Kawhi jusqu’à nouvel ordre donc PG devrait sans trop de doutes prendre le lead de manière assez sauvage et tout ça se retrouvera évidemment sur la ligne de stats. On parle d’un mec dans son prime et capable de tourner en 28/7/5 toute la saison, peut-être l’un des futurs Top 10 de cette saison de TTFL. Autour de lui ? Reggie Jackson pourrait surfer sur ses incroyables Playoffs 2021, Ivica Zubac aura, selon la match-up, l’occasion de claquer quelques 20/15, alors que Marcus Morris ou Nico Batum offriront chacun quelques sympathiques soirées qu’il faudra anticiper (bon courage). On surveillera également les progrès attendus de Terance Mann avec de nouvelles responsabilités, mais qu’on soit d’accord la TTFL version Clippers se déclinera cette saison en deux lettres, un P et un G.

#Les carottes redoutées

Tout d’abord merci de vous remettre au niveau si vous rentrez d’un voyage sans Internet : Kawhi Leonard sera absent une grande partie de la saison donc oubliez The Klaw en TTFL. Ensuite ? Tout ce qui ne commence pas par Paul ou qui finit par George représentera un danger certain, seul Reggie Jackson nous semblant capable d’être assez constant dans la performance. Ainsi, les Serge Ibaka, Nico Batum, Terance Mann, Ivica Zubac ou Marcus Morris ont de beaux profils de mecs oscillant entre un 37 et un 6 alors on se réservera plutôt ce genre de mecs pour les soirées compliquées, quand le programme vous obligera à prendre des risques. On terminera d’ailleurs on vous rappelant que Paul George a parfois jonglé entre différents surnoms, et que si Playoffs P nous fait rêver, Pandemic P n’est jamais bien loin…

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Kawhi Leonard : 40,2 points

Paul George : 34 points

Ivica Zubac : 20,6 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Clippers. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.