TrashTalk Fantasy League – Denver Nuggets : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Nuggets !

#Les bons plans annoncés

Le plus solide des bons plans à Denver n’est pas un simple bon plan, il fait juste partie des plans parfaits. En effet, Nikola Jokic – pour ne pas le nommer – fait partie de ces mecs qui ont posé plus de… 50 points TTFL de moyenne la saison passée, bien installé dans un club qui ne comporte… que lui. Meilleur joueur de la Ligue en TTFL donc, pas MVP en titre pour rien le garçon, et Niko possède l’avantage de vous offrir, parfois, un petit 40 avant même… la mi-temps. Il est comme ça le garçon, capable de planter 45 points, de prendre 20 rebonds ou de lâcher 15 passes, et si ça veut rire le mec fait tout le même soir ou presque. Peine de prison ferme pour ceux qui ne pickeront pas le Joker tous les mois, et diplôme d’ingénieur pour ceux qui parviendront à cartonner avec Michael Porter Jr., lequel devrait tout de même voir sa moyenne passer les 35 du fait de l’absence longue durée de Jamal Murray et donc de son statut officiel de n°2 de l’attaque de Denver.

#Les carottes redoutées

Tout ce qui ne s’appelle pas Nikola sera considéré cette saison comme une potentielle carotte. En premier lieu Michael Porter Jr., capable de séries complétement folles mais encore bien vert pour ce qui est d’enchainer des semaines entières de très haut niveau. On parle d’un mec qui ne s’arrêta jamais de shooter même quand le destin s’acharne, et donc capable de vous parapher un bon gros 4/19 un soir de brouillard. Pour le reste on déconseille fortement le dossier Aaron Gordon, on surveillera Facundo Campazzo mais alors de très très loin, on n’a pas la plus grande confiance du monde en Will Barton, et le salut viendra finalement, peut-être, de la jeunesse émergente représentée par les Monte Morris, P.J. Dozier voire Vlatko Cancar. Allez, p’tite Suze.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Nikola Jokic : 50,1 points

Michael Porter Jr. : 29,5 points

Will Barton : 18,1 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Nuggets. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.