Les highlights du career-high de Michael Porter Jr. : 39 pions sans forcer face à Houston, pas de doute y’a du KD chez MPJ

Venant tout juste de signer une extension de contrat XXL avec les Nuggets, Michael Porter Jr. fait partie de ces jeunes phénomènes qui sont actuellement en pleine ascension et qui devraient bien cartonner cette saison. Alors on vous donne un petit aperçu des choses à venir, avec son career-high établi la saison dernière. Quelque chose nous dit qu’il sera bientôt dépassé…

C’était le 24 avril dernier, quasiment un mois avant le début des Playoffs. Les victimes ? Les Rockets de Houston. Sans Jamal Murray blessé, mais aussi sans Will Barton, Michael Porter Jr. a choisi ce soir-là pour sortir la plus grosse performance offensive de sa jeune carrière : 39 points en 36 minutes, 13/21 au tir, 8/12 du parking et 5/5 aux lancers-francs, dans le jargon on appelle ça une petite masterclass. Alors oui, on peut dire que c’était Houston en face, mais ça reste une sacrée prestation pour un joueur de 23 piges qui connaît seulement sa deuxième saison sur les parquets. Souvent comparé à Mister Kevin Durant pour son profil longiligne et ses qualités offensives, MPJ sort une feuille de stats dans le plus pur style de KD, entre gros scoring et magnifique efficacité. Et quand il est chaud comme ça, Rockets ou pas en face, y’a pas grand-chose à faire. Ce genre de carton, on devrait en voir de plus en plus souvent. Avec la blessure de Murray, Porter Jr. aura logiquement encore plus de responsabilités offensives cette saison derrière Nikola Jokic, et on attend de lui qu’il franchisse une nouvelle fois un cap dans sa production cette saison, lui qui est passé de 9 à 19 points de moyenne l’an passé. Candidat crédible au titre de MIP et All-Star en devenir, MPJ n’a pas fini de torturer les défenses. Au contraire, ce n’est que le début.

Combien de temps va tenir ce record pour Michael Porter Jr. ? Allez, on se mouille. MPJ va atteindre la barre des 40 pions avant la fin de l’année 2021, vous l’aurez lu ici en premier.