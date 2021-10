Les salaires des Denver Nuggets pour la saison 2021-22 : le cap déjà atteint pour la saison… 2022-23, on aime anticiper dans les Rocheuses

Zoom toute la journée sur les Nuggets et leur MVP Nikola Jokic, et plus particulièrement ici sur les finances de la franchise du Colorado. L’occasion de se rendre compte que Tim Connolly a fait les choses bien en avance, puisque sa colonne vertébrale est déjà vissée pour… la saison prochaine. Il faudra donc faire des choix cette année, pourquoi pas à la trade deadline, histoire de s’éviter de ne pouvoir récupérer que des plombiers l’été prochain. Deal ?

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 112,414,000$ cette année.

Avec 139,472,152$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Nuggets dépassent d’un chouïa les limites de la Luxury Tax. Pas un problème cette saison mais peut-être bien dans quelques mois, quand il faudra commencer à réfléchir où trouver les 24 patates à donner en plus à Michael Porter Jr. On peut noter également que cette saison les 30 millions offerts à Jamal Murray ne verront pas leur retour sur investissement mais ça, le malheureux n’y peut pas grand chose.

Deux très gros postes sur la grille de salaires et pas grand monde pour le remettre en cause : Nikola Jokic et Jamal Murray. Le Joker est MVP en titre donc il mérite lol xd son salaire, et Jamal Murray c’est en pointillé mais le meneur a montré notamment lors des Playoffs dans la bulle qu’il pouvait être cette superstar dont Niko a besoin à ses côtés. Les 30 marrons chauds cumulés par Will Barton et Aaron Gordon peuvent paraitre un poil excessif tant Willou ne fait rien de mal mais rien de génial non plus, alors qu’Aaron Gordon apporte en défense depuis son arrivée dans le Colorado mais reste une énigme pour le basket-ball et les effets de la drogue douce . Monte Morris et JaMychal Green prendront chacun dans les 9 millions et c’est le prix pour des titulaires, phrase un peu flippante quand même pour les Nuggets, alors que les Jeff Green, Facundo Campazzo, Nah’Shon Hyland, Austin Rivers, Zeke Nnaji, Bol Bol, P.J. Dozier et Vlatko Cancar toucheront tous, chacun à leur niveau, un salaire potentiellement moindre à leur apport. Pour finir, Michael Porter Jr. vivra un an encore comme un gros prolo avec ses 5 gratins, avant de faire péter la villa pour la mamma dès l’été prochain.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 7

Nikola Jokic

Jamal Murray

Aaron Gordon

Will Barton

Monte Morris

Michael Porter Jr.

Nah’Shon Hyland

Long-terme est le maître-mot, c’est la fête nationale des mots composés. Les six premiers cités de la liste ci-dessus toucheront la saison prochaine… 140 millions de choux-fleurs, de quoi commencer à réfléchir très vite à l’après parce qu’avoir un roster riche et qui se connait bien n’est pas aux dernières nouvelles gages de réussite. De quoi, peut-être, mettre l’accent dès cette année sur les progressions grandement attendues de Monte Morris et P.J. Dozier, en croisant les doigts pour que Nah’Shon, Zeke, Vlatko et bol deviennent au plus vite de vrais joueurs NBA ?

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison