30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Denver Nuggets ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Denver Nuggets !

Pour retrouver l’intégralité des vidéos de la chaine TrashTalk, c’est juste ici !

Attention jeunes Pépites, attention. Au sortir d’une saison assez folle, la deuxième de suite, à l’issue de laquelle Nikola Jokic fut élu MVP de manière quasi unanime et où les Nuggets terminèrent le souffle coupé en demi-finale de l’Ouest face à des Suns beaucoup trop frais, Denver repart à l’attaque mais avec quelques certitudes en moins. Jamal Murray sera absent toute la saison, Michael Porter Jr. a pris sa kichta à près de 200 patates mais va devoir prouver sur le parquet qu’il les vaut, Mike Malone a d’ores et déjà annoncé que Jokic serait utilisé avec plus de parcimonie cette saison, et globalement le reste du roster est talentueux mais pas non plus à se rouler par terre. Aaron Gordon, Will Barton, Jeff Green ou JaMychal Green pour l’expérience, P.J. Dozier, Monte Morris, Zeke Nnaji, Bol Bol ou Vlatko Cancar pour la caution jeunesse, un ensemble qui se connait et qui a déjà prouvé un minimum mais qui semble peut-être un peu juste pour viser autre chose que « faire aussi bien que la saison passée ». Attention tout de même au côté assise déjà en place et coach solide qui pourrait torturer un paquet de franchises, mais il manque peut-être un grain de folie cette saison. Allez, vous nous faites mentir et on oublie tout ?

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Nuggets de Denver. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !