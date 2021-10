Ben Wallace intègre officiellement le staff des Pistons : Big Ben va résonner à nouveau, bon courage à celui qui se fera sonner les cloches

Tout juste entré au Hall of Fame, Ben Wallace a connu ses plus grands moments en carrière sous le maillot des Pistons lors de la première partie des années 2000. Et à partir de maintenant, il va posséder un vrai rôle au sein du staff de la franchise de Detroit. Cela ne pouvait que se finir comme ça.

On va entendre à nouveau les cloches de Big Ben, ces cloches qui faisaient un grand bruit à l’intérieur du Palace d’Auburn Hills quand le speaker des Pistons John Mason introduisait Ben Wallace avant chaque match. Ahhh c’était le bon vieux temps, quand le « Deeeeeeeetroit Bas-ket-ball » était à la mode avec ce pivot à la coupe afro qui enchaînait les gros contres et les titres de Défenseur de l’Année. Ben Wallace, c’était ça, un quadruple All-Star malgré son statut de non-drafté, l’un des visages de ces Pistons All-Defense, qui ont été champions en 2004 et finalistes en 2005. Une bonne quinzaine d’années plus tard, Big Ben a fait son entrée au Hall of Fame et est désormais sur le point d’intégrer officiellement sa franchise de cœur en tant que conseiller. La nouvelle a été annoncée par le Detroit News, qui nous indique que Wallace travaillera avec le manager général des Pistons Troy Weaver concernant les opérations basket, tout en continuant d’apporter un coup de main au coach Dwane Casey à travers un rôle de mentor pour les jeunes intérieurs, rôle qu’il remplissait déjà. Rôle qu’il aura également avec l’équipe de G League associée aux Pistons, le Motor City Cruise, qui a débarqué en 2021 à Detroit à la place des Grand Rapids Drive (où Wallace était co-propriétaire), devenus les Grand Rapids Gold et désormais affiliée aux Denver Nuggets.

« Ben est un Hall of Famer et une légende des Pistons, qui est constamment revenu à la maison pour supporter l’équipe et la franchise. Il incarne tout ce qu’on a envie de construire ici et sera un vrai atout pour Dwane, Troy, et le reste de notre staff. Ben a montré ce que ça signifie d’être un Piston et il représentera une très bonne influence pour nos jeunes joueurs. » – Tom Gores, propriétaire des Detroit Pistons, via ESPN

On avait notamment vu Ben Wallace représenter les Pistons à la Loterie avant la Draft NBA 2021. Et cela avait porté chance à la franchise de Detroit puisqu’elle était repartie avec le premier choix. Un premier choix qui s’est évidemment transformé en Cade Cunningham, jeune phénomène de 20 ans bien décidés à remettre les Pistons parmi les meilleures équipes de la Conférence Est. L’espoir est là, mais il y a évidemment beaucoup de boulot. Et Ben Wallace sera présent pour le rappeler si c’est nécessaire.

Également impliqué dans la communauté, celui dont le numéro 3 a été retiré par Detroit en 2016 compte bien apporter sa contribution dans le projet de reconstruction des Pistons. Et vu le parcours du bonhomme et sa légitimité au sein de la franchise, il sera écouté.

Source texte : The Detroit News, ESPN