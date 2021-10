TrashTalk Fantasy League – Dallas Mavericks : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Mavericks !

#Les bons plans annoncés

On ne va pas tortiller du c*l pour ch*er droit, les bons plans TTFL ne courront pas les rues cette saison à Dallas. Un seul joueur des Mavs représente une véritable valeur sûre – et non des moindres – en la personne de Luka Doncic, capable de vous offrir un 40 un soir de… disette et un 70 environ une fois par semaine. A ses côtés ? L’un des joueurs les plus clivants de la Ligue, Kristaps Porzingis, qui possède dans ses clous des soirées à 30 points et 15 rebonds si tant est que vous visiez juste avec KP (voir plus bas). Pour le reste c’est assez sombre avec un duo Jalen Brunson / Tim Hardaway Jr. pétri de talent mais dont les soirées bouillantes sont aussi fréquentes qu’une canicule à Saint-Brieuc. Pour résumer ? Luka Doncic all-day, Kristaps avec un peu de réflexion sur la match-up, et THJ pour les soirées alcoolisées.

#Les carottes redoutées

Histoire de chercher la petite bête, commençons avec Luka Doncic. le génialissime a lui aussi ses moments d’égarement et on vous souhaite de ne pas tomber sur l’un des huit ou dix soirs cette saison où le nombre de ses tirs ratés n’aura d’égal que celui de ses balles perdues, à moins – pire encore – qu’il ne vous dédicace un match en prenant deux fautes techniques avant la mi-temps. Pour le reste ? Attention danger letton, avec un Porzingis capable du pire, tantôt inexistant tantôt blessé, grisant tant il peut chauffer quand il est en pleine forme et quand il en a envie. On terminera ce trio de dangers potentiels avec un Tim Hardaway Jr. qui n’aime rien de moins qu’enchainer deux matchs à 30 pions et un à 6, et vous ne viendrez pas dire que l’on ne vous aura pas prévenu.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Luka Doncic : 41,5 points

Kristaps Porzingis : 31,2 points

Jalen Brunson : 20 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Mavs. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.