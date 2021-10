Quelques minutes de Boban Marjanovic, c’est cadeau : parce que Boban est aussi drôle que grand, parce que Boban tout simplement

Personnage iconique de la Grande Ligue, Boban Marjanovic s’est fait un nom de par sa taille hors norme mais aussi par sa personnalité attachante. Aimé de tous, détesté par personne, le géant serbe fait partie de la caste de ces mecs qui font l’unanimité chez tous les fans de NBA. Oui on aurait pu vous sortir une compil’ de Luka Doncic mais il en existe déjà des centaines et il en sort une par soir de toute façon, alors autant profiter de cette journée Mavs pour rendre un hommage à monsieur Boban.

Vous avez déjà croisé quelqu’un dans la rue qui vous a dit qu’il n’aimait pas Boban Marjanovic ? Déjà, sachez que si vous posez réellement la question « aimez-vous le joueur NBA Boban Marjanovic ? » à un parfait inconnu, il vous prendra très certainement et à raison pour un fou. Avec ses 2 mètres 24, ses 131 kilos et ses oreilles de rugbyman, le pivot des Mavericks ne cesse de nous régaler de moments les plus drôles les uns que les autres depuis des années. Bien plus connu pour pouvoir toucher le cercle en levant à peine les orteils que pour son réel apport sur le terrain, le meilleur pote de Tobias Harris est surtout une arme de type mitraillette à blagues. Notre Bobby préféré a tout de même sa place dans une rotation d’une équipe abonnée aux Playoffs grâce à ses dimensions d’aspirateur à rebonds, nous garantissant ainsi un bon fou rire minimum par match. Largement meilleur TikToker et vidéaste que la plupart des pros, les stories Instagram et les interviews du plus beau sourire de la Ligue sont ainsi un must-see quotidien. Fan des Mavs ou pas, vous vous devez donc d’aimer Boban de tout votre être car le bonhomme fait partie de ces rares rayons de soleil humains dont on n’a jamais vu la moindre once de tristesse dans le regard.

Parce que rire un bon coup dans la journée reste essentiel, parce que la NBA nous manque et surtout parce que Boban tout simplement. En attendant de retrouver les Shaqtin’ A Fool et autres interview dantesques de Russell Westbrook et Gregg Popovich, on vous laisse avec les meilleurs moments de notre géant préféré. Ah oui, et au passage Hi mom ! Hi dad !