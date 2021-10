Les salaires des Dallas Mavericks pour la saison 2021-22 : pendant que Luka attend son contrat max, Kristaps encaisse autant qu’il nous déçoit

Après une nouvelle sortie au premier tour contre les Clippers, l’effectif des Mavs autour de Luka Doncic n’a pas beaucoup bougé. Nico Harrison, le nouveau manager général de Dallas ,a pour l’instant principalement fait son travail dans les bureaux et dans le coaching staff, mais s’est tout de même assuré des services de joueurs importants pour l’avenir, avenir au cours duquel il devra jongler avec le gros contrat de Kristaps Porzingis. Allez, on analyse.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

___

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 112,414,000$ cette année.

Avec 123,017,113$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Mavericks sont pour l’instant au-dessus du Salary Cap mais en dessous de la Luxury Tax. Cependant, l’extension à venir de Luka Doncic va grassement remplir la banque texane. Des gros contrats font assez peur mais sont aussi sur le long terme, assurant une certaine continuité pour cet effectif qui connaît déjà un certain succès.

Kristaps Porzingis gagne trois fois plus que Luka Doncic cette année. Voilà, vous pouvez ranger les lunettes et retournez regarder des choses plus intelligentes car c’est la fin de l’article. Bon, trêve de blabla et de bêtises, place aux choses sérieuses après ce calcul simple, mais ô combien incohérent et fatal aux finances des Mavs. Le Letton vient toper le tableau avec son contrat signé en 2019 alors qu’il sortait d’une saison folle avec… zéro match joué à cause de sa blessure au genou. Vient ensuite Tim Hardaway Jr. avec sa prolongation paraphée cet été, pour un montant assez raisonnable et surtout un contrat dégressif qui s’alignera avec son déclin, lui qui approche de la trentaine. Dwight Powell touchera sa dizaine de patates pour choper de gros rebonds et claquer de gros dunks, Reggie Bullock vient assurer de l’XP et du 3&D à côté de Luka qui attend tranquillement son contrat max, et Maxi Kleber encaissera ses 9 tomates derrière la ligne à 3-points. Des bons role players viennent finir le roster aux alentours des 3-4 millions et feront ce qu’il faut pour ce tarot. Rien de si alarmant donc au final pour cette année, mais ça ne sera pas la même pour plus tard. L’escroquerie Kristaps est compensée par le vol Luka cette saison, mais ça ne sera pas le cas l’année prochaine… Bonne chance Nico, t’as du bon gros boulot en vue pour ton arrivée dans la Ligue.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 8

Kristaps Porzingis

Tim Hardaway Jr.

Dwight Powell

Luka Doncic

Reggie Bullock

Boban Marjanovic

Sterling Brown

Tyrell Terry

Là où le nouveau GM est plutôt bien, c’est au niveau de la continuité. En effet, le corps principal des Mavs est déjà sécurisé pour au moins deux ans. Kristaps joue les braqueurs avec ses 100 valises sur les trois prochaines années malgré sa régression évidente et devra taffer pour revenir au niveau qui lui avait permis de décrocher une telle kichta. Le fils Hardaway et Boban ont logiquement été prolongés pour le plus grand plaisir de Luka tandis que Dwight Powell assure toujours sa bonne présence musculaire dans la raquette. Reggie Bullock et Sterling Brown ont été signés pour gonfler les ailes tandis que le rookie Tyrell Terry fera ce qu’il peut pour gratter des minutes à la mène. Notre Frank Ntilikina national devra faire ses preuves pour faire partie du groupe et Josh Green devrait voir sa Team Option être levé, montant ainsi le total de joueurs garantis à une jolie dizaine, assurant déjà une rotation complète pour l’année prochaine.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison