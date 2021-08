Free Agency 2021 : Tim Hardaway Jr. reste aux Mavs pour 72 millions et quatre saisons, parce que déménager c’est toujours un peu chiant

On parlait pas mal de DeMar DeRozan à Dallas, on parle pas mal d’Evan Fournier à Dallas, on parle parfois de JR Ewing et de Sue Ellen à Dallas, mais le premier à signer son contrat chez les Mavs se nomme bel et bien Tim Hardaway Jr., avec ce joli chequos de 72 millions sur quatre saisons. Récompense d’un joli exercice 2020-21, on attend la suite dans les bureaux de Mark Cuban.

16,6 points la saison passée, le plus souvent en sortie de banc, et à des pourcentages pas loin d’être les meilleurs de sa carrière. Avant de tenter d’attirer du gros poisson dans la soirée et dans les prochains jours, les Mavs sécurisent donc le sac et se gardent sous la main leur torche humaine. Plutôt connu en NBA pour être le mec le moins constant de la planète, THJ a pourtant fait du très bon taf la saison passée et fut même l’une des grosses satisfactions du roster de Rick Carlisle. Pendant longtemps danger permanent pour les défenses et… sa propre équipe, Tim le fils de Tim a mis de l’eau dans son vin pour devenir un lieutenant parfait et c’est donc fort logiquement que le board des Mavs lui fait confiance pour les quatre prochaines saisons.

Free agent Tim Hardaway Jr. has agreed to a four-year, $72 million deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021

La suite pour Dallas ? On sait (et on le comprend) Luka Doncic désireux d’être mieux entouré, et on sait donc que ses dirigeants luttent actuellement pour s’offrir les services d’un joueur de niveau All-Star pour épauler le génie slovène, car on vous rappelle que Kristaps Porzingis est All-Star mais plutôt dans le championnat bolivien. On parle du coup de DeMar DeRozan, on parle d’Evan Fournier, on parlait pas mal de Kyle Lowry mais ce dernier a l’air de beaucoup aimer l’air de la Floride, et en sus de la signature de Tim Hardaway Jr. c’est aussi le géant Boban Marjanovic qui devrait / pourrait poursuivre l’aventure dans le Texas.

Un sniper à 40% du parking aux côtés de Luka Doncic c’est fait, ne reste plus qu’à trouver des mecs qui défendent, des mecs intelligents, des grands qui savent scorer dans la raquette et des mecs capables de hausser le ton en Playoffs. Ca fait beaucoup mais on est là pour ça, alors à très vite pour la prochaine Woj Bomb.