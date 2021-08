Preview Australie – Argentine : ça sonne très rugby, mais Patty Mills et Luis Scola sont avant tout des légendes du basket FIBA

Dernier quart de finale demain, à 14h cette fois-ci, et un choc entre deux nations de l’hémisphère sud, deux nations qui aiment le jeu rapide et qui disputent actuellement à l’Afrique du Sud et… oups, sorry, Midi Olympique sors de corps et reviens vers le basket. Luis Scola et Patty Mills mais pas que, ce dernier quart risque d’envoyer du jeu et aura peut-être raison de notre santé mais tant pis, quand on aime on ne compte pas, sauf le nombre de fois où on a écrit cette phrase aujourd’hui.

D’un côté la légende Luis Scola et ses 41 printemps, le meneur bull-dog et génialissime Facundo Campazzo, les mulets de Gabriel Deck et de Tayavek Gallizzi, les shoots de Nicolas Brussino, Patricio Garino et Nicola Laprovittola, la jeunesse de Luca Vildoza, la taille de Marcos Delia, le génie de Diego Maradona et la Patapagny de Florent Gonie. De l’autre ? Patty Mills et son merveilleux drapeau, Joe Ingles, sa grinta et ses demi-Picon, Matthew Dellavedova et son vice, la défense de Matisse Thybulle, la renaissance de Dante Exum et le muley de Jock Landale, décidément. Des Argentins sortis tant bien que mal de leur groupe malgré deux défaites face à l’Espagne et la Slovénie mais qui semblent légèrement en deçà de leur niveau d’il y a deux ans, lorsqu’ils avaient écartelé la France en demi de la Coupe du Monde 2019 avant de perdre avec les honneurs en finale face à l’Espagne. Attention tout de même à l’expérience d’un groupe qui connait les exigences de ce genre de compétition, après tout ne connaissez-vous donc pas ce fameux proverbe : ne jamais vendre la peau d’un Argentin avant de l’avoir battu en quarts. En face ? Des Australiens invaincus à Tokyo après leurs victoires face au Nigeria, à l’Italie et à l’Allemagne, qui pourraient souffrir dessous après le forfait du punk Aron Baynes, mais forts d’une ligne arrière phénoménale avec le héros local Patty Mills qui se transforme chaque été en Kobe Bryant océanien, le verrou ultime Matisse Thybulle et le grognard Joe Ingles notamment.

Un match qui pourrait s’avérer incroyable et atteindre des sommets offensifs, et il faudra bien ça pour nous tenir éveillé après la nuit dantesque qui nous attend. Allez, triple café, et vive le rugby sur France Télé.