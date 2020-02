Preview Mavericks – Jazz : Porzi contre Rudy, pas sûr que ça plaise à Mike D’Antoni

Lundi, métro, boulot, apéro, gosse à ne pas oublier dans la Clio : beaucoup à gérer en une journée. Si vous survivez jusqu’à la nuit par contre, vous aurez le droit à un beau Dallas – Utah bien mérité. Kristaps contre Rudy, Luka contre l’infirmerie, grosses confrontations à venir dans notre Ligue préférée. À 2h30, pas le choix, on se met devant la télé.

Rencontre entre deux grosses bêtes de l’Ouest donc, qui peinent quand même pas mal en ce moment à jouer à leur meilleur niveau. Sur leurs dix dernières rencontres, les deux équipes n’ont gagné que la moitié de leurs matchs, pas top quand on compte jouer les Playoffs. Le Jazz souffre d’un manque de concentration sur les parquets dernièrement, et d’une défense en deçà de ses capacités. Les Mavs eux souffrent d’un manque de Luka Doncic, dont l’absence est difficile à combler malgré un collectif de qualité. Au moins, une fois le Slovène de retour, le problème devrait être réglé, on se rassure comme on peut à Dallas. Les problèmes respectifs des deux équipes devraient rendre la rencontre équilibrée, avec pour objectif de creuser l’écart pour le Jazz. Les deux franchises ne sont séparées que par 2,5 rencontres, chaque match vaut cher au classement dans cette Conférence Ouest. Les places risquent de bouger d’ici avril et cette nuit, on assistera peut-être à une preview d’une série de Playoffs. On n’est qu’en février, mais c’est toujours une bonne occasion de commencer à s’ajuster.

Le premier match entre les deux équipes était déjà serré, finissant sur un beau 112-107 pour le Jazz, après un quatrième quart-temps dominé par les hommes de Quin Snyder. Les deux équipes ne devraient pas décevoir, de part et d’autre, lâcher des matchs c’est pas franchement la mentalité. Rudy Gobert devra compter sur son meilleur allié le goaltending Donovan Mitchell, pour l’emporter. Le jeune All-Star montre un niveau décevant dernièrement car malgré des stats toujours présentes, la réussite aux tirs n’y est plus. Le scoreur du Jazz va devoir montrer qu’il est à la hauteur de la sélection pour espérer porter les siens. Pour les Mavs, Kristaps Porzingis va lui aussi devoir montrer son meilleur niveau de non All-Star pour lutter. En l’absence de Luka Doncic, le Letton a déjà prouvé qu’il était capable de briller seul comme dans sa grande épopée new-yorkaise. Il est tout de même mieux accompagné à Dallas avec notamment le meilleur Curry de la Ligue à l’heure actuelle : Seth, tout simplement en feu. De quoi ne pas se sentir trop seul pour Porzi, et stretch un maximum pour empêcher Rudy de distribuer les bâches dans la peinture. Les deux équipes sont dans le dur mais ont les armes pour aller se chercher des noises, on peut s’attendre à une confrontation musclée entre joueurs d’envergure, littéralement (on est dans les 2m30 de bras tout de même). On compte sur les deux équipes pour nous sortir un match digne de l’aller, un match qui fait suer sur le canapé.

En cette reprise de semaine, la journée était compliquée, maintenant on met les chaussettes dans les crocs et direction le canapé. Après tout, quoi de mieux pour se poser qu’un match de qualité ? Alors si besoin est, sortez un plaid pour vous tenir chaud, et si ce n’est pas encore fait, sortez donc le gosse de la Clio.