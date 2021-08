Free Agency 2021 : Reggie Bullock signe aux Mavericks pour 3 ans et 30,5 millions, Dallas tient son 3&D !

Il faisait partie des bonnes affaires potentielles de cette Free Agency 2021. Reggie Bullock, auteur d’une belle campagne aux Knicks cette année, était demandé et c’est finalement à Dallas, aux côtés de Luka Doncic, qu’il continuera sa carrière NBA.

Reggie Bullock était sur les tablettes de plusieurs grosses franchises, des Lakers aux Sixers en passant par les Celtics. Et les Knicks, où l’ailier a joué cette saison, voulaient eux le conserver. Mais aucune de ces équipes ne pourra profiter des services du joueur de 30 ans l’an prochain puisque le bonhomme a décidé de s’engager avec les Mavericks. D’après Shams Charania de The Athletic, Bullock a effectivement trouvé un accord avec la franchise de Dallas sur un contrat de 30,5 millions de dollars sur trois saisons. On est donc sur un salaire annuel d’environ 10 millions, c’est-à-dire plus du double du salaire qu’il possédait cette année (4,1 millions). Une augmentation attendue et méritée pour un mec qui a largement contribué à la campagne surprise des Knicks en 2020-21. Apportant à la fois son adresse extérieure avec plus de 41% de réussite du parking pour 11 points de moyenne, et sa défense solide, Bullock fut l’un des chouchous du coach des Knicks Tom Thibodeau, qui devra donc désormais faire sans. Si New York a réussi à prolonger du monde en ce début de Free Agency (Nerlens Noel, Alec Burks, Derrick Rose), ce départ risque quand même de peser.

Free agent swingman Reggie Bullock has agreed to a three-year, $30.5 million deal with the Dallas Mavericks, his agent David Bauman of @ISEBasketball tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

Pour Dallas par contre, c’est un joli coup. Alors certes, ce n’est pas Reggie Bullock qui va régler les problèmes de playmaking et de création qui plombent les Mavericks, mais avoir un joueur comme lui dans son effectif, ça fait toujours du bien. Car les profils 3&D sont très précieux dans la NBA actuelle. Bullock devrait pouvoir se régaler aux côtés de Luka Doncic, toujours là pour distribuer de beaux caviars. Et sa contribution dans sa propre moitié de terrain sera appréciée aux Mavs, notamment après le récent transfert de Josh Richardson, destiné à libérer du cap space. L’arrivée de Bullock est donc clairement l’une des principales transactions côté Dallas en ce début de Free Agency. On rappelle que les Mavericks ont également prolongé Tim Hardaway Jr. et Boban Marjanovic, tout en signant Sterling Brown.

Belle signature pour les Mavericks, et nouveau challenge pour Reggie Bullock. Il a réussi à capitaliser suite à sa belle saison aux Knicks, à lui désormais d’apporter la même contribution des deux côtés du terrain à sa nouvelle équipe de Dallas.

Source texte : The Athletic