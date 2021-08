Free Agency 2021 : Daniel Theis débarque à Houston pour 36 millions sur 4 ans, un bon deal pour le nouveau prof d’allemand de Jalen Green

Après avoir fait toute sa carrière NBA dans la Conférence Est, Daniel Theis pose ses valises à Houston, où il va découvrir l’Ouest. Le pivot allemand s’est engagé pour quatre saisons chez les Rockets pour un contrat de 36 millions de dollars selon ESPN. De quoi apporter un peu d’énergie défensive dans la raquette texane, et même un peu de shooting.

La carrière NBA de Daniel Theis prend un tournant radical en s’engageant sur de la longue durée avec les Rockets. Houston, en pleine reconstruction, a aussi besoin de joueurs d’expérience qui savent défendre. À l’intérieur, si Christian Wood ravit ses dirigeants en attaque et peut – s’il en a l’envie et la motivation – contrer quelques ballons, il n’est pas un crack défensif. Theis au contraire a souvent apporté sa contribution aux Celtics dans sa propre moitié de terrain. L’Allemand l’a donc montré à plusieurs reprises : il peut bien défendre, régulièrement, et à haut niveau. Malgré sa petite taille pour le poste 5 (2m03 seulement), Dani peut s’appuyer sur quelques qualités athlétiques, de l’énergie et surtout beaucoup d’envie et de hustle pour protéger son panier et monter au contre. À noter que Rafael Stone, le GM des Rockets depuis un an, a pu signer l’ancien des Bulls grâce à la trade exception obtenu lors du trade de Victor Oladipo à Miami il y a quelques mois. L’arrivée de Daniel Theis se ferait ainsi via un sign & trade avec les Bulls.

Free agent C Daniel Theis has agreed to a four-year, $36M deal to join the Houston Rockets, his agents Michael Tellem and Aaron Mintz of @CAA_Basketball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Per sources, the Rockets will use the Oladipo trade exception and work a sign-and-trade with the Bulls to get Daniel Theis. https://t.co/PVXE6BqVlM — Tim MacMahon (@espn_macmahon) August 3, 2021

De l’autre côté du terrain, Stephen Silas, coach de cette équipe, pourra compter sur la polyvalence de Daniel Theis. En effet, l’Allemand est capable d’écarter les défenses avec un shoot à 3-points respectable pour un pivot (33% de réussite en carrière), mais aussi de finir près du panier. Aux côtés de Christian Wood donc mais aussi des petits nouveaux récupérés à la Draft (Usman Garuba, Alperen Sengun), Theis peut très bien matcher sur de nombreuses séquences, grâce à son poignet en attaque et sa capacité à switcher aisément et ne jamais rien lâcher, même face à des bestiaux bien plus grands que lui. Un pivot véloce, qui a déjà pas mal d’expérience, capable de shooter et bien défendre pour moins de 10 millions la saison, c’est plutôt pas mal et ça ne se refuse pas pour Houston.

Les Rockets continuent leur intersaison 2021 avec l’addition de Daniel Theis. Pour 36 millions de dollars sur quatre ans, Houston tient là un bon role player, toujours disponible pour aider l’équipe. De bon augure pour la suite.

Source texte : ESPN