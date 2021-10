30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Dallas Mavericks ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Dallas Mavericks !

Dal-las, ton univers impitoyaaableuh. Dal-las, glorifie la loi du Slovèèèène. Cette saison encore à Dallas, c’est le Doncic Basketball qui fera foi. Désormais bien installé parmi les cracks de la Ligue et au sortir de Jeux Olympiques qui l’ont élevé un peu plus au rang qu’il mérite, le meneur des Mavs tentera cette saison de faire progresser sa franchise et, soyons fou, de passer un tour de Playoffs pour la première fois de sa carrière. Bon courage au vu de l’été à Dallas, puisque les cow-boys semblent être davantage intéressés par la confirmation d’un groupe moyen plus que par l’ajout de vraies pièces marquantes au roster. Tim Hardaway Jr., Kristaps Porzingis et Jalen Brunson ont ainsi été rejoints par Reggie Bullock et Frank Ntilikina principalement, de la défense et un peu de tir donc, et on comptera du coup, forcément, sur un nouveau step-up potentiel de la rondouillette star slovène. Y’a trop de génie pour ne pas y jeter un œil, mais attention car le génie n’est pas incompatible avec… l’impatience.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Mavericks de Dallas. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !