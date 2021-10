TrashTalk Fantasy League – Phoenix Suns : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Suns !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Logiquement, une équipe qui sort d’un parcours terminé en Finales NBA présente quelques belles pioches potentielles en TTFL. Parmi elles ? Trois joueurs notamment. En premier lieu Devin Booker, à trois millimètres de devenir une vraie superstar et désormais constant dans l’effort. 33,9 points de moyenne la saison passée, la quarantaine dans le viseur cette saison, et à ses côtés on surveillera fort Deandre Ayton et Chris Paul, sorte de duo parfait parent-prof dans la catégorie pick and roll, avec là aussi une régularité ayant participé à faire de Phoenix l’une des meilleurs équipes de la Ligue en 2021. Au relai du trio de tête ? Attention également aux coups de chaud de Mikal Bridges voire de Jae Crowder ou Cameron Payne si vous aimez le risque, mais Devin, Dede et Chrissou devraient suffire à vous rendre heureux et à vous offrir quelques top picks.

#Les carottes redoutées

Si vous vous attendez à voir un Cameron Payne surfer sur ses Playoffs 2021 et tourner à 15 points de moyenne vous vous fourrez le doigt dans l’oeil, si vous vous attendez à vois Jae Crowder être bon en attaque trois soirs de suite on vous invite à reconsidérer votre avis, et si vous pensez que JaVale McGee et Elfrid Payton seront autre chose que les deux nouvelles mascottes des Suns on ne peut plus rien pour vous. Chris Paul, Deandre Ayton, Devin Booker ou rien, capiche ?

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Devin Booker : 33,9 points

Chris Paul : 30,7 points

Deandre Ayton : 30,4 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Suns. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.