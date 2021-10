Ben Simmons suspendu un match par les Sixers pour mauvaise conduite : épisode 45 d’une série qui risque de durer

On se demandait si Ben Simmons allait être en tenue demain contre New Orleans et la réponse vient de nous parvenir : aucune chance. En effet, le joueur a été suspendu un match par sa franchise pour mauvaise conduite !

On écrivait encore ce matin pour parler du peu d’entrain montré par Ben Simmons depuis son retour à l’entraînement et il semble que la direction de Philly partage cet avis ! Un peu après 18h, c’est Shams Charania de The Athletic qui tweetait la bombe du jour : Simmons a été suspendu un match par sa franchise pour « conduite prédujuciable à l’équipe » ! Il sera donc suspendu pour le premier match de la saison contre les Pelicans. WHAT ? Si aucune précision n’a été apportée par l’insider, son confrère et rival Adrian Wojnarowski d’ESPN n’a pas tardé à donner un peu plus d’infos. Selon le pape du scoop, l’Australien aurait purement et simplement été exclu de l’entraînement des Sixers par Doc Rivers et la sanction est tombée dans la foulée. La raison de cette suspension ? Le joueur aurait refusé de participer à un exercice défensif… Le coach a demandé deux fois à son joueur de venir le faire et la réponse a été la même à chaque reprise : un bon gros NON. Faute de choix, le Doc a donc demandé à Simmons de dégager, ne souhaitant pas garder un joueur qui n’était pas pleinement impliqué et qui risquait surtout de perturber les autres.

“I thought he was a distraction today. I told him, You should leave Ben.” -Doc Rivers on throwing Ben Simmons out of practice 😳 (via @JClarkNBCS) pic.twitter.com/9rZacS62cV — NBA Analysis Network (@HoopAnalysisNet) October 19, 2021

« J’ai trouvé qu’il était une distraction aujourd’hui. Je lui ai dit, tu devrais partir Ben ».

Ce nouvel épisode de la saga montre en tout cas que la relation entre Simmons et les Sixers est loin d’être idyllique et on sent qu’il y a comme une guerre des nerfs qui s’installe entre les deux camps. En bref, le joueur est là mais il en fait suffisamment peu pour faire comprendre à son équipe qu’elle devrait le transférer plutôt que de perdre son temps avec lui. C’est une méthode qui a déjà été utilisée dans le passé (coucou James Harden) et la grande question qui se pose désormais est de savoir si Philly va craquer devant le comportement de son joueur ou si Daryl Morey va jouer avec le feu, quitte à mettre le groupe en péril. On a bien vu à Houston l’an dernier que ce genre de comportement pouvait vite donner lieu à des joutes médiatiques entre les joueurs (à l’heure où on écrit ces lignes, Joel Embiid a déjà commencé à allumer la mèche) et l’ambiance, comme les résultats, peuvent évidemment être impactés. Attention de ne pas tout gâcher à cause du spleen d’un seul joueur…

13 octobre, on en parlait en détail dans la preview des Sixers. La stratégie est simple, c’est un chemin qui a déjà été emprunté par le passé : rendre le quotidien suffisamment invivable pour qu’un transfert soit inévitable. Ben Simmons a choisi sa méthode, à Philly de trancher https://t.co/E3D1WacRR4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2021

Ben Simmons a été suspendu un match par sa franchise pour mauvaise conduite et c’est toute la fanbase de Philly qui commence à s’arracher les cheveux. Plus que jamais, la cité de l’amour fraternel porte mal son nom et on n’aimerait pas être à la place de Doc Rivers pour gérer tout ça. Qu’il semble loin l’époque où les Sixers respiraient la bonne humeur et l’harmonie.

Source texte : The Athletic / ESPN