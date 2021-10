109 joueurs internationaux occupent les effectifs NBA pour la reprise : ce n’est pas un record, mais pas loin

Ce mardi, vous le savez, c’est jour de reprise en NBA. Et comme souvent à ce moment-là de la saison, on aime balancer quelques chiffres. Parmi ceux qui nous intéressent pas mal, il y a celui du nombre d’internationaux en NBA, parce qu’on est un peu concernés quand même. Alors, combien sont-ils cette année ?

On tient à remercier tout de suite l’insider Marc Stein, qui a communiqué ce mardi le chiffre officiel de la NBA concernant le nombre total de joueurs étrangers présents aujourd’hui – 19 octobre 2021 – dans les effectifs des différentes franchises composant la Grande Ligue. 109. Ils sont donc 109 en tout – sans prendre en compte ceux qui sont sur des two-way contracts – avec 39 pays représentés. Comme on le soulignait récemment, la France apporte une belle contribution avec sept joueurs sous contrat garanti, à savoir Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum, Frank Ntilikina, Killian Hayes, Théo Maledon et Timothé Luwawu-Cabarrot. Mais c’est clairement le Canada qui domine les débats avec pas moins de 18 représentants en NBA, record pour ce pays et record actuel. Si vous voulez la liste complète des joueurs étrangers qui évoluent aujourd’hui dans la plus grande ligue du monde, vous pouvez la retrouver juste ici, sur le site de NBA.com. Comme le mentionne Marc Stein, cela fait désormais huit saisons consécutives que la barre des 100 basketteurs internationaux est dépassée, la preuve que la balle orange rebondit un peu partout dans le monde aujourd’hui. Alors certes, ce n’est pas un record puisque le total était monté à 113 en 2016-17. Mais quand on voit la domination de certaines stars européennes et africaines, on a comme l’impression que la NBA appartient de moins en moins aux Américains.

Les trois derniers MVP ? Ils ont été remportés par un Grec nommé Giannis Antetokounmpo et un Serbe du nom de Nikola Jokic (devant le Camerounais Joel Embiid). Le dernier MVP des Finales ? Il a également été raflé par Giannis, qui possède aussi dans sa salle des trophées un titre de MVP du All-Star Game et surtout le Defensive Player of the Year Award pour l’année 2020. En parlant du titre de Défenseur de l’Année, notre Rudy Gobert national en a gagné trois sur les quatre dernières saisons, au calme. Vous ajoutez à tout ça un Luka Doncic déjà calibre MVP, qui semble destiné à dominer la NBA d’une manière ou d’une autre dans les années à venir, et vous obtenez un sacré vivier de talents made à l’étranger. Si ça continue comme ça, on pourra bientôt l’avoir notre All-Star Game USA vs Reste du Monde. On signe où ?

Si Team USA a prouvé aux derniers Jeux Olympiques que le sport de la balle orange appartenait toujours aux Américains, le basket international continue de monter progressivement en puissance, notamment derrière la présence de plusieurs grandes stars qui raflent aujourd’hui les différents trophées individuels. Pourvu que ça dure !

Source texte : Marc Stein, NBA.com