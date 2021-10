Les Bucks auront droit à leur bague cette nuit à 0h45 : conclusion automnale d’un été bouillant !

Ce soir, c’est le grand soir ! Après avoir remporté le titre NBA au mois de juillet, les Milwaukee Bucks vont se lancer dans la défense de leur bien. Mais avant la bataille, place à la récompense avec la remise de la bague de champion et l’ajout d’une nouvelle bannière. Fans du Wisconsin, attention à la vilaine poussière dans l’œil !

Mardi 19 octobre 2021, quatre-vingt-dix jours ont passé depuis le dernier massacre de Giannis Antetokounmpo lors du Game 6 des Finales NBA face aux Suns (4-2). Durant cette rencontre, le Grec avait inscrit 50 points et offert le deuxième titre de l’histoire des Bucks… cinquante ans après le premier. Un couronnement pour le joueur de 26 ans qui fait alors main basse sur le trophée de champion et celui du MVP des Finales, avant d’aller se la couler douce à Mykonos. Une bague méritée pour le Freak d’Athènes qui réalise son rêve de gosse. Cerise sur le gâteau, c’est avec son frère Thanasis qu’il s’apprête à recevoir le bijou ce soir. Nous vivons donc dans un monde où les trois frères Antetokounmpo possèdent un titre de Champion NBA (Kostas avec les L.A en 2020). Les détails de la bague n’ont pas été dévoilés mais la franchise aura sans doute à cœur de marquer le coup. L’année dernière, les Lakers avaient opté pour l’une des bagues les plus chères de l’histoire. Les Bucks assisteront ensuite au rituel de la bannière de champion qui s’envolera jusqu’au plafond du Fiserv Forum pour tenir compagnie à celle de 1971.

Celebrations are in order! The champion @Bucks will get their rings on court at 5:45 tonight, followed by the championship banner unveiling. 🦌 Tip-off vs Brooklyn Nets at 6:30pm. Those seated within 15 ft of the court require vaccination proof or negative test & a mask. — Suzanne Spencer (@suzspencertv) October 19, 2021

Quatre-vingt-dix jours plus tard, on se retrouve donc dans le Wisconsin, à Milwaukee, pour une cérémonie toujours spéciale. Cette année, Axel Toupane aura un œil sur les discours et les célébrations de ses anciens coéquipiers. Le Français, champion NBA en 2021 ne devrait, lui, pas recevoir sa bague aujourd’hui puisqu’il ne fait plus partie de l’effectif. Pour l’occasion, l’antre des Daims compte bien remplir ses 17 500 places pour une atmosphère bouillante. Quant aux fans qui ne pourront pas rentrer dans l’arène, des festivités et une retransmission sont prévues à l’extérieur de la salle selon le Milwaukee Journal Sentinel. L’ossature des Champions 2021 est toujours là, le GM John Horst vient de prolonger son contrat et les Bucks ont signé une extension du contrat rookie de Grayson Allen. Des bonnes nouvelles à tout va, sans oublier le shoot de Giannis qui serait de plus en plus fiable, il y aura des choses à célébrer cette nuit.

Les Nets aux premières loges

Juste après les festivités, les Bucks passeront directement au plat de résistance en s’attaquant aux Nets d’un Kevin Durant revanchard. Tout le monde a en tête l’image du pied de KD mordant la ligne à 3-points lors du Game 7, au second tour des Playoffs. Quelques centimètres qui ont coûté cher à Brooklyn. S’il n’avait pas les pieds si grands, c’est peut-être KD et ses potes qui seraient passés chez le bijoutier. Tout ça n’est que de l’histoire ancienne et les deux équipes sont tournées vers cette saison 2021-22, avec en ligne de mire un seul et même objectif : le Larry O’Brien. De l’histoire, de la rivalité, de l’émotion, des superstars (vaccinées), une salle comble… Pas de doute, le plus grand spectacle au monde est bien de retour.

Giannis Antetokounmpo et ses copains vont recevoir leurs bagues de Champion NBA cette nuit aux alentours d’une heure du matin. Un premier bijou qui vient rejoindre une armoire à trophée déjà bien remplie pour le Greek Freak à savoir deux MVP, un DPOY, un MIP et une carte postale de Feurs.

Source Texte : Suzanne Spencer, Milwaukee Journal Sentinel.