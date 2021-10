Les 10 grandes questions de la saison 2021-22 : que nous réserve la NBA pour son 75e anniversaire ?

Dans quelques heures seulement, la saison régulière NBA va reprendre ses droits avec un doubleheader Bucks – Nets / Lakers – Warriors très alléchant, mais avec surtout son lot d’incertitudes et de questions. Entre les dossiers brûlants du moment et les prédictions de fin de saison, on ne devrait pas s’ennuyer pour les 75 ans de la Grande Ligue. Que vous découvrez la NBA ou que vous êtes un vieux de la vieille, voici les dix grands thèmes qui devraient rythmer la campagne 2021-22.

Est-ce qu’une finale Nets – Lakers est inévitable ?

Nets d’un côté, Lakers de l’autre. Pour certains, on connaît déjà l’affiche des Finales NBA 2022. En même temps, quand on voit la gueule des deux effectifs, qui cumulent un nombre assez hallucinant de sélections All-Star (60 pour les Lakers, 44 pour les Nets) et certaines des plus grandes superstars de la Ligue actuelle (Kevin Durant, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, Kyrie Irving, Russell Westbrook), on a aucun mal à imaginer une série entre Brooklyn et Los Angeles pour le titre. Maintenant, malgré toute la hype qui entoure ces deux équipes, c’est toujours la réalité du terrain qui prime. Les Nets peuvent-ils éviter les bobos contrairement à la saison dernière ? Les Lakers sont-ils trop vieux ? Le groupe de Steve Nash est-il assez solide défensivement ? LeBron et Westbrook peuvent-ils jouer ensemble ? Voici quatre sous-questions qui montrent bien qu’une finale Nets – Lakers est loin d’être assurée. Et certaines équipes, comme les champions en titre de Milwaukee par exemple, auront clairement leur mot à dire.

Comment va se régler l’affaire Ben Simmons ?

C’était la grande saga de l’été, et elle n’est toujours pas terminée. Si Ben Simmons a quasiment tout fait pour provoquer son transfert des Sixers au cours de l’intersaison, le boss Daryl Morey n’a pas craqué et l’Australien a finalement décidé de revenir dans le groupe de Doc Rivers. Une première étape, mais on se demande tous comment cette situation va évoluer dans les jours et semaines à venir. On ne peut pas dire que les premiers signes à l’entraînement soient très encourageants mais on va se laisser surprendre, car les scénarios potentiels sont plutôt nombreux. Est-ce que Simmons va rendre la situation invivable en faisant la gueule H24 ? Est-ce que les Sixers vont finalement trouver un transfert ? Est-ce que le Boomer va fermer des bouches ? Est-ce que Simmons peut survivre face aux fans de Philly quand il ratera un lancer-franc ? Autant d’interrogations pour un dossier qui continuera de planer au-dessus de la NBA au cours de la régulière.

Comment va évoluer le dossier Kyrie Irving ?

Autre dossier sensible, celui impliquant Kyrie Irving. Actuellement écarté du groupe des Nets à cause de son statut vaccinal qui l’empêche de pouvoir jouer les matchs à domicile, la troisième star de Brooklyn va regarder ses copains jouer depuis son canapé. Aujourd’hui, bien malin celui qui peut prédire la suite des événements concernant Uncle Drew. Est-ce qu’il va se faire vacciner pour rejoindre les Nets à un moment donné ? Est-ce que les restrictions locales en place à New York vont changer dans les semaines ou mois à venir et ainsi permettre à Kyrie de revenir dans le groupe ? Est-ce qu’Irving peut se faire transférer par les Nets ? Personne ne connaît l’avenir mais ce qui est sûr, c’est que ce dossier a le potentiel pour impacter l’issue de la saison NBA 2021-22. Avec Kyrie Irving sur le terrain aux côtés de Kevin Durant et James Harden, les Nets donnent l’impression d’être intouchables. Sans Kyrie ? Ce n’est pas vraiment la même histoire, même si Brooklyn peut très bien dominer la concurrence avec son Big Two et le gros supporting cast qu’il y a derrière. À condition que tout le monde reste en bonne santé…

Damian Lillard finira-t-il la saison à Portland ?

Durant la dernière intersaison, sans doute plus que jamais, on a envisagé un départ de Damian Lillard des Blazers. Car après une nouvelle élimination prématurée en Playoffs, le niveau de frustration a battu des records chez Dame D.O.L.L.A., qui a clairement annoncé qu’il voulait du renfort pour pouvoir véritablement jouer le titre. Bon, on ne peut pas dire que les Blazers aient réalisé un grand coup sur le marché des transferts, eux qui ont surtout décidé de virer Terry Stotts pour faire venir Chauncey Billups. De son côté, Lillard a remporté une médaille d’or, il a sorti un nouvel album de rap et s’est marié, de quoi oublier un peu ses soucis avec les Blazers. Et aujourd’hui, le sniper est toujours à Portland, avec la ferme intention de retenter sa chance sous les ordres de Billups. De quoi laisser définitivement les rumeurs de départ dans le rétro ? Pas si vite. Car si l’équipe de l’Oregon galère à trouver son rythme en début de saison, Lillard pourrait à nouveau s’impatienter et les bruits de couloir pourraient vite revenir sur la table. Et on sait que le boss des Sixers Daryl Morey suit ça de très très près.

Les Kings vont-ils rentrer dans l’histoire ?

Quinze. Cela fait depuis quinze saisons que les Kings n’ont pas goûté à la belle ambiance des Playoffs. C’était en 2006, quand des joueurs comme Mike Bibby, Metta World Peace et Bonzi Wells portaient encore l’uniforme de Sacramento. Bref, une autre époque. Une époque où Luke Walton – l’actuel coach des Kings – était un… joueur des Lakers. Walton fait clairement partie des entraîneurs sous pression cette année car la franchise de Sacramento aimerait bien éviter le record de la honte, à savoir celui du plus grand nombre de saisons consécutives sans Playoffs en NBA. Aucune franchise, dans l’histoire de la Grande Ligue, n’est montée jusqu’à seize. Aujourd’hui, les Kings sont à égalité avec les Clippers (1977-91), mais quelque chose nous dit qu’ils vont bientôt se retrouver seuls en tête…

Kawhi Leonard et Jamal Murray, ça revient quand et comment ?

La saison dernière, la NBA a vu deux de ses stars être victimes d’une rupture d’un ligament du genou. Jamal Murray d’abord à environ un mois du début des Playoffs, puis Kawhi Leonard en demi-finales de Conférence Ouest. Aujourd’hui, difficile de réaliser des prédictions sur le retour des deux joueurs car ils ont encore plusieurs mois de rééducation devant eux, mais il est clair qu’on parle ici de potentiels facteurs X de la saison. Déjà parce que Leonard est une superstar et que Murray possède le potentiel pour en devenir une un jour, mais aussi parce que ces deux joueurs évoluent dans des franchises ambitieuses, à savoir respectivement les Clippers et les Nuggets. Los Angeles reste sur une finale de conf’ tandis que la bande à Nikola Jokic – le MVP de la saison dernière – a été éliminée au tour précédent après avoir atteint le dernier carré dans la bulle de Mickey en 2020. Au complet, ces deux franchises sont tout simplement dans la course pour une place en Finales NBA.

La dynastie Warriors peut-elle enfin se relancer ?

En parlant de retour de blessure, la saison 2021-22 sera celle du comeback de Klay Thompson, qui reste sur deux saisons blanches après avoir enchaîné rupture d’un ligament du genou + déchirure du tendon d’Achille. On croise tous les doigts pour revoir le sniper de San Francisco à son meilleur niveau un jour, ou pas loin. C’est évidemment le scénario espéré par la fanbase des Warriors, qui n’a toujours pas regoûté aux Playoffs depuis les Finales NBA 2019 et qui rêve de revoir les Dubs au sommet tant que Stephen Curry évolue encore à un niveau de MVP. Sous l’impulsion de Curry, Draymond Green & Cie, Golden State sera compétitif cette année mais la franchise californienne peut-elle vraiment rejouer le titre comme au bon vieux temps ? Cela dépendra – en grande partie – du retour de Klay Thompson. Rendez-vous en décembre / janvier pour revoir le Splash Bro sur les parquets.

Les Bulls, gros recrutement pour de gros résultats ?

Nikola Vucevic, DeMar DeRozan, Lonzo Ball, Alex Caruso… tous ces gars-là sont venus renforcer les Bulls de Zach LaVine ces derniers mois. Des Bulls qui n’ont qu’un seul objectif cette année : retrouver les Playoffs pour la première fois depuis 2017. L’effectif est plutôt lourd sur le papier, et le management de Chicago n’a pas hésité à sortir le chéquier pour mettre une équipe compétitive sur le parquet du mythique United Center. Mais maintenant, il faut traduire tout ça sur le terrain et prouver que ce nouveau groupe représente plus qu’une somme d’individualités, car certains ont des doutes sur la capacité des Bulls d’intégrer le Top 6 de la Conférence Est malgré ce gros recrutement. Les premiers signes montrés en présaison sont en tout cas prometteurs, les Taureaux ayant remporté leurs quatre matchs de préparation. Vivement la suite.

Hawks, Suns, Knicks : qui confirme et qui décline ?

Au cours de la saison un peu folle de l’an passé, certaines équipes ont réussi à en profiter pour surprendre leur monde. On pense particulièrement aux Hawks, aux Suns et aux Knicks. Personne ne s’attendait à voir Atlanta en Finales de Conférence Est. Personne ne s’attendait à voir Phoenix en Finales NBA. Et surtout personne ne s’attendait à voir New York en Playoffs. Mais grâce à un travail bien fait et parfois – il faut le dire aussi – un peu de réussite, ces franchises ont su tirer leur épingle du jeu. Mais arriveront-elles à confirmer cette saison, voire faire encore mieux ? Derrière Trae Young, les Hawks ont un effectif bien profond avec un superbe mélange entre anciens et vétérans, mais peuvent-ils vraiment rivaliser avec les Nets et les Bucks ? Ça s’annonce compliqué. Les Suns de Chris Paul – Devin Booker – Deandre Ayton reprennent eux la même formule que la saison dernière, mais pourront-ils bénéficier du même alignement de planètes qu’en 2021 ? Les Knicks, renforcés par Evan Fournier et Kemba Walker, peuvent-ils vraiment passer un tour de Playoffs ?

Quelle saison pour les Français en NBA ?

Comme chaque année, on gardera un œil sur les Français qui fouleront les parquets NBA tout au long de la saison. Ils sont douze au total, de la star Rudy Gobert à la récente recrue des Warriors Axel Toupane. Les rôles, statuts et objectifs de chacun diffèrent évidemment mais ils auront tous à cœur de bien représenter le drapeau bleu-blanc-rouge. On surveillera particulièrement les exploits de Rudy avec le Jazz, lui qui peut remporter un quatrième titre de Défenseur de l’Année et ainsi égaler les recordmen Dikembe Mutombo et Ben Wallace. On surveillera aussi la première saison d’Evan Fournier chez les Knicks, tout comme celle de Frank Ntilikina qui voudra rebondir chez les Dallas Mavericks. Autre Français qu’on attend de voir à l’œuvre, Killian Hayes, joueur tricolore le plus haut drafté de l’histoire et qui aura comme objectif de briller avec les Pistons. Mention également pour le jeune Théo Maledon – protégé de Tony Parker -, le spectaculaire Yves Pons et bien évidemment notre Nicolas Batum national, élu basketteur français de l’année 2021 et prêt à confirmer son renouveau avec les Clippers.

La question bonus : un 75e anniversaire, ça se fête non ?

Avec son court-métrage « NBA Lane » qui a fait un véritable carton, la Grande Ligue a clairement annoncé la couleur pour sa 75e saison. Tout au long de la campagne 2021-22, la NBA va célébrer sa longue et belle histoire : logo spécial, liste des 75 meilleurs joueurs de l’histoire, maillots spécifiques, célébrations lors de certains matchs de saison régulière… bref, vous verrez le hashtag #NBA75 un peu partout. L’occasion de se plonger ou se replonger dans le riche passé de la Ligue tout en suivant la saison actuelle, qui promet d’être assez épique et qui marque surtout un semblant de retour à la normale. Après deux campagnes plombées par l’arrivée du COVID, l’exercice 2021-22 sera bien composé de 82 matchs par équipe et commence ce soir – 19 octobre 2021 – comme c’était le cas habituellement avant la pandémie. Tout ça, ça fait quand même vachement du bien non ?

Beaucoup de questions, et finalement peu de certitudes, voilà qui devrait nous permettre de vivre une grande saison NBA comme on les aime. On y est presque les ami(e)s, ON Y EST PRESQUE !