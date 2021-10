La NBA annoncera à minuit une partie de son Top 75 all-time : 25 noms au programme, préparez le sel

On l’avait déjà annoncé la semaine passée mais cette fois, c’est le grand jour ! Ce soir, la NBA devrait annoncer une partie de son Top 75, en hommage aux soixante-quinze meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue. Spoiler, ça va faire causer dans toutes les chaumières.

Le rendez-vous est pris et on ne le ratera sous aucun prétexte ! Cette nuit, à minuit précisément, la NBA va annoncer son Top 75 all-time. Soixante-quinze noms ? Pas exactement. Histoire de nous teaser un peu et de faire monter la sauce chez les fans, la Ligue a décidé de couper sa liste en trois groupes de vingt-cinq et c’est donc le premier volet de cette trilogie qui nous occupera en attendant le premier entre-deux de la saison. À noter que l’attente sera raisonnable avant la suite sur nos écrans noirs. En effet, la seconde partie sera diffusée demain soir à 21h, heure française, alors que l’ultime liste sortira dans deux jours, une nouvelle fois à minuit. Pour ceux qui veulent mater ça en live, ça se passe sur TNT et ESPN.

The NBA’s official Top 75 list will be announced in three installments this week according to the TV schedule enclosed. Here’s my unofficial Top 75: https://t.co/xZ0GGrQVF7 pic.twitter.com/eYNHEUOlOx — Marc Stein (@TheSteinLine) October 18, 2021

On le savait déjà mais, sauf surprise, la NBA ne devrait pas mettre les pieds dans le plat et elle conservera son ancien modèle sorti en 1997, à savoir une bonne vieille liste à puces. Pour ceux qui espéraient que la Ligue trancherait une bonne fois pour toute sur le GOAT, vous pouvez déjà ranger vos classements (ou alors venir les comparer aux nôtres). Avec seulement vingt-cinq noms, il sera difficile de sortir la tronçonneuse et c’est avec le listing complet qu’il sera possible de tirer des conclusions. Comment ça untel a été oublié ? Pourquoi ce type-là est-il présent alors que ce gars mérite dix mille fois plus ? Voilà le genre de questions qui vont animer les repas entre copains, les pauses entre deux cours ou l’entraînement du vendredi soir. Chez les joueurs également, on risque de mater ça avec intérêt (Chris Paul a déjà annoncé qu’il serait particulièrement touché d’en être) et pas mal de grands noms des deux dernières décennies risquent de s’intégrer au moule déjà existant. Il y aura toujours des déçus et c’est le propre d’un Top 10, 75 ou 100 digne de ce nom mais c’est aussi ça qui fait le fun du truc. Rendez-vous sur l’oiseau bleu pour les premiers débats enflammés de la saison !

Ce soir c’est la reprise mais le spectacle n’aura pas lieu que sur le parquet ! À minuit, la NBA se mouille une première fois en balançant vingt-cinq des soixante-quinze « greatest » de son histoire. On regarde tout ça attentivement et on fait attention à ne pas s’étrangler en voyant Gérard dans la liste.

Source texte : New York Times / NBA