La NBA annoncera sa liste des 75 Greatest la semaine prochaine, en trois temps : sortez les kevlars, ça va être lé-gen-daire

Parmi les festivités mettant à l’honneur cette année les 75 ans de la NBA, cette dernière a décidé de révéler en cours de saison sa liste des 75 Greatest, entendez par là les 75 meilleurs joueurs de son histoire (ou les « plus importants », enfin bref), pour faire écho notamment à 1997 quand, pour ses 50 piges, la NBA avait révélé la fameuse liste des « 50 Greatest », forcément. Les débats vont donc faire rage, quelques couples se sépareront probablement, mais l’info du jour c’est surtout que la NBA nous fera sa grande déclaration en… trois temps, et ça commence dès mardi prochain. Pfiou, fait chaud d’un coup.

On avait osé vous lâcher un Top 100 all-time plutôt très taffé et forcément commenté et débattu encore aujourd’hui, mais on préfère vous stopper tout de suite dans votre élan : les 75 Greatest de la NBA ne seront pas dévoilés sous forme de classement mais plutôt sous forme de liste, parce que c’est déjà bien assez de boulot comme ça. 75 ans, 75 joueurs et forcément, au final, des heureux et des déçus, tant les joueurs eux-mêmes que les différentes fanbases qui ne manqueront pas de se tabasser la tronche à partir du 19 octobre. Car oui, c’est bien mardi prochain que sera dévoilée la premières des trois salves prévues, avec 25 joueurs qui sortent du chapeau, avant de se terminer affalé sur le comptoir les deux soirs suivants.

La NBA va donc annoncer sa liste des 75 greatest players all-time pour fêter ses 75 ans, la semaine prochaine. 25 joueurs le 19 octobre.

25 joueurs le 20 octobre.

25 joueurs le 21 octobre. Sortez le popcorn, ça va être un carnage. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 12, 2021

La date du 19 octobre vous dit quelque chose ? Un peu mon n’veu, car c’est ni plus ni moins que la date de l’opening day, premier soir de la saison régulière qui nous offrira deux chocs entre les Bucks et les Nets et les Warriors et les Lakers, avec en apéro donc le release de vos 75 Greatest pour une nuit de folie que même Début de soirée n’aurait pas su chanter. Autre info dans le flot des annonces ? La NBA a annoncé hier que Clyde Drexler, Magic Johnson, Dirk Nowitzki, Bob Pettit et Oscar Robertson joueraient cette année les ambassadeurs du 75ème anniversaire, laissant penser que, ô surprise, ces cinq anciens role players feront partie de la bande des 75.

On a donc une date, le 19 octobre, et on en a même 3, alléluia. Si vous aimez le calme et la tranquillité profitez-en car dans six jours ce sera la guerre sur vos réseaux, littéralement. En même temps ne serait-ce pas ce que l’on aime le plus ? Vous avez six jours pour répondre à cette question existentielle, et ensuite il faudra vous battre pour vous faire entendre.