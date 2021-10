NBA Top 5 du jour : Jordan Poole qui claque des énormes marteaux, ça aussi il va falloir s’y faire

Nouvelle nuit NBA et donc nouveau NBA Top 5, forcément, de quoi vous donner de la force pour ce mercredi et vous faire patienter toujours un peu plus avant la reprise. Cette nuit ? Les étoiles ont brillé fort à Los Angeles mais celle qui brille le plus ce matin sort tour droit… d’un poulailler, enfin presque.

Au cœur d’une nuit où l’on a surtout parlé de Kyrie Irving ou de Ben Simmons, au cœur d’une nuit où l’on a également évoqué les cas de ces messieurs Sekou Doumbouya ou Terance Mann et à moins d’une semaine de la reprise de la saison, place tout de même à quelques highlights histoire de mettre un peu de paillettes dans nos vies. La connexion entre Russell Westbrook et LeBron James ou celle entre Rajon Rondo et Anthony Davis, le génie du vétéran Andre Iguodala qui régale le fiston Gary Payton II, la violence des posters de Montrezl Harrell mais surtout… l’envol de notre gallinacée préféré, j’ai nommé Monsieur Jordan Poole, aussi à l’aise quand il s’agit d’enchainer les buckets du parking que de crosser et postériser des défenses entières.

Un Jordan Poole qui éteint à lui seul la lumière faite par les étoiles des Lakers, voici ce qui pourrait peut-être bien être le pitch… du season opener mardi prochain entre les Angelinos et les Warriors. D’ici là on vous laisse vous gargariser avec ce tomar aussi violent qu’aérien, et nous on retourne à nos petites affaires.