Tout savoir sur le NBA League Pass : prix, abonnement, options, et comment en profiter gratuitement pendant 7 jours !

Qui dit nouvelle saison NBA dit… des dizaines de matchs qu’on va avoir envie de regarder, en direct ou en replay ! Et qui dit rentrée des classes dit forcément petit tuto fait maison. Anciennes et anciens, nouvelles et nouveaux de la planète basket, faisons les choses proprement. Voici donc, pour la saison 2021-22, le petit guide parfait du NBA League Pass : avec les prix, les abonnements, les options, un questions-réponses… et un giga bon plan pour en profiter gratuitement dès maintenant pendant 7 jours !

_____

C’est l’outil préféré de ton média préféré, et mêmes les autres sports peuvent nous envier. Avec des emplois du temps blindés tout au long de l’année et des horaires de matchs sacrément chiants à cause du décalage horaire France – USA, il faut être dans les meilleures dispositions possibles pour mater de la NBA sur petit ou grand écran. Pour cela, plein de moyens existent, mais le NBA League Pass reste l’arme fatale numéro 1. Et pour celles et ceux qui nous connaissent depuis longtemps, ce n’est pas la première fois qu’on vous en parle. Seulement, lorsque la nouvelle saison démarre, il peut y avoir une certaine hésitation à l’idée de rejoindre les fanatiques du NBA LP. C’est pour cela que, ci-dessous, vous retrouverez quelques grandes questions auxquelles nous allons répondre en détail. Histoire de démarrer la campagne 2021-22 au plus haut niveau.

_

# C’EST QUOI, LE NBA LEAGUE PASS ?

Le NBA League Pass, c’est un peu notre Netflix à nous, pour les dingos de NBA. En gros, il s’agit du service par abonnement officiel de la NBA. Une plateforme immense, qui permet à ses utilisateurs d’accéder à absolument tous les matchs, que ce soit en direct ou à la demande, et ce durant toute la saison.

La comparaison avec Netflix n’est pas utilisée par hasard. Lorsque t’as envie d’un bon gros film ou d’une série, où que tu sois, tu fais quoi ? Tu lances l’appli en un coup de pouce, et quelques secondes plus tard t’es devant le contenu que tu voulais. Et bien c’est pareil, mais version NBA.

Lorsque t’as envie de voir un match en direct ou en replay, où que tu sois, tu lances l’appli en un coup de pouce et… quelques secondes plus tard, t’es devant le match que tu voulais. Que ce soit sur PC, sur smartphone ou sur tablette, dans tes chiottes, au taf, sous ta couette ou dans un avion, tu peux mater de la NBA sans te poser de question. Pour les geeks qui veulent le listing complet et précis des moyens de diffusion, normalement vous pouvez compter sur votre navigateur web, sur iOS, Android, Android TV, Apple TV, Xbox One et Xbox Series X, Roku, PlayStation 4 et 5, Chromecast, Amazon Fire TV et Fire Stick, CarPlay et Apple Watch. Le Minitel aussi, enfin pas sûr, mais à confirmer.

_

# Y’A UN SEUL TYPE D’ABONNEMENT AU NBA LEAGUE PASS, OU BIEN IL Y A PLUSIEURS OPTIONS ?

Comme pour de nombreux services par abonnement en 2021, le NBA League Pass propose des options. Et pas que deux.

Voici les détails qu’on peut vous filer, avec un résumé à notre sauce :

League Pass (24,99€ par mois) : c’est le classique, le plus solide, et entre nous celui qu’on utilise depuis un bail. Tous les matchs en direct et en HD, les archives elles aussi en HD, possibilité de télécharger les matchs pour les regarder hors-ligne, et tous les soirs ça régale. On est en relation avec cet abonnement depuis plus de 10 ans, un mariage d’une stabilité remarquable au fil du temps.

League Pass Premium (29,99€ par mois) : c’est le giga package, vraiment fait pour ceux qui se shootent à la NBA H24. En gros c’est l’offre de base ci-dessus, mais le LP peut être utilisé par deux appareils à la fois, et avec des archives phénoménales en qualité HD. Par exemple en terme de matchs légendaires, si vous voulez vous refaire le Bulls – Jazz de 1998 avec Michael Jordan qui assassine 20 000 fans sans pitié, il est disponible sur ce pack là. Et pour les plus jeunes qui veulent se partager un compte à deux, c’est le bon plan maximal. Vous partagez les frais à deux, et vous pouvez utiliser le NBA League Pass en illimité chacun sur votre appareil.

Team Pass (14,99€ par mois) : c’est pour les giga-fans d’une franchise, donc ceux qui veulent uniquement suivre les exploits de leur équipe préférée. Si t’es supporter des Sixers par exemple, et que tu aimes uniquement regarder Ben Simmons envoyer de la brique aux lancers, avec ce package tu n’auras accès qu’aux matchs des Sixers. En gros, c’est l’offre de base, mais dédiée à une seule team.

Day Pass (5,99€ les 24h) : c’est pour les personnes qui veulent profiter du NBA League Pass pendant 24h, mais pas plus. Une grosse soirée de matchs à regarder entre potes, une folle envie de bouffer du direct et du replay pendant toute une journée, si vous ne voulez pas vous engager mais que vous avez envie de profiter du LP sur un créneau court et intense, c’est l’offre parfaite. Un peu comme un shot de NBA, cul-sec.

_

# LE NBA LEAGUE PASS NE CONCERNE QUE LES MATCHS DE LA SAISON RÉGULIÈRE ?

Non, un abonnement ne concerne pas que les matchs de la saison régulière. Il y a les Playoffs qui sont inclus, et d’autres mignonneries autour.

On a la possibilité de vivre le All-Star Game et les autres événements du All-Star Weekend, la Summer League, la pré-saison, les intros des joueurs, les remises de trophées, etc….

_

# QUELS SONT LES VRAIS AVANTAGES QUOTIDIENS DU NBA LEAGUE PASS ?

Disons que chacun consomme la NBA différemment donc chacun a sa propre réponse, mais voici un coup d’oeil dans nos petites habitudes chez TrashTalk.

Pour les habitués du soir, lorsqu’on se retrouve entre fous-furieux vers 1h du matin, les fonctionnalités de base du player sont quand même bien kiffantes. On s’est habitués avec le temps, mais il faut tout de même les rappeler pour celles et ceux qui n’auraient pas l’outil visuellement en tête :

Mettre sur pause, puis revenir en direct sur chaque match

Revenir 10 secondes en arrière, ou bien activer le mode slow motion pour voir tous les détails du match

Multi-screens : sur ordinateur, possibilité d’afficher jusqu’à 4 flux simultanément

Filtrer les événements, pour voir seulement un type d’action ou se concentrer sur un seul joueur

Money-time dans une autre salle ? On bascule d’un match à un autre en un clic

Franchement ? Quand il est 4h du matin, que t’es devant une fin de match soporifique entre Milwaukee et Detroit, et tu vois qu’il y a 96-95 entre Nuggets et Blazers à Denver avec trois minutes à jouer ? Cliquer sur la rencontre et tout de suite s’installer dans le Colorado pour assister au money-time entre Damian Lillard et Nikola Jokic, c’est que du bonheur. C’est peut-être là un des plus gros kif de l’utilisation quotidienne, passer en HD d’un match à un autre, comme si on avait un siège VIP dans toutes les salles de NBA.

Pour les habitués du jour, lorsqu’on a un rythme de vie normal et qu’on veut profiter des replays dans des conditions parfaites, il y a les mêmes fonctionnalités du player ci-dessus, mais les archives en plus font péter des câbles :

Mode condensé : revoyez les matchs de la veille en 10 minutes chrono, via un condensé des meilleures actions

Mode no spoiler : pour cacher les scores et ne pas être déçu au réveil

Tous les matchs sont disponibles à la demande depuis la saison 2012

Tous les matchs des Finales NBA de ces 20 dernières années sont disponibles à la demande

NBA TV est disponible en direct, avec analyses d’hexperts et des documentaires exclusifs

Donc pour résumer, quelle que soit sa manière de vivre la NBA, il y a un véritable confort d’utilisation qui donne le sentiment d’être respecté dans sa passion. Pour des personnes comme nous, dans l’équipe, qui voulons vivre le truc à 2000%, on a le sentiment chaque année d’avoir l’outil idéal pour que ce soit le cas. Et ce ne sont pas tous les sports qui peuvent proposer cela. Donc chaque année… bah ça repart.

# COMMENT PROFITER GRATUITEMENT DU NBA LEAGUE PASS PENDANT 7 JOURS ?

Alors on sait que vous êtes nombreux à avoir scrollé jusqu’ici pour vous faire plaisir, donc on ne vous jugera pas, c’est l’heure de faire croquer.

À partir de 16h, ce mardi 19 octobre 2021, le NBA League Pass sera disponible gratuitement en France pendant 7 jours.

Pour en profiter, voici la démarche à suivre :

Créez un compte sur le NBA League Pass

Suivez les étapes une par une, avec votre équipe préférée, les options de newsletter, patati et patata

Accédez aux offres d’abonnement ici, et choisissez l’offre LEAGUE PASS en cliquant sur ACHETER

Entrez vos coordonnées bancaires, mais restez bien attentifs parce que c’est là que tout va se jouer

Appuyez sur ENVOYER

Avant la fin de la période d’essai de 7 jours, désabonnez-vous et vous ne serez pas débités sur votre compte

C’est cette étape qu’il ne faut surtout pas louper, sinon vous payez le NBA League Pass plein pot. Et du coup, la période d’essai que vous pensiez gratuite… et bien elle n’est pas gratuite. Il s’agit d’un procédé que vous pouvez également utiliser sur d’autres plateformes, lorsqu’on vous propose une offre d’essai de quelques jours. Vérifiez bien les conditions d’utilisation, mais avant le buzzer il suffit de vous désabonner, de retirer vos coordonnées bancaires et paf, c’est dans la boîte.

Rappel important cependant : c’est en tout début de saison que les tarifs du NBA League Pass sont les plus avantageux, et on gagne quelques sous en payant d’un coup plutôt que une fois par mois pendant 12 mois. Vous faites ce que vous voulez de cette info, nous on ne fait que transmettre les bons plans.

_

# EN CONCLUSION ?

Si vous êtes un gros dingo de NBA, pour nous c’est difficile de demander meilleur outil de kiffance chaque jour.

Si vous voulez partager les frais à deux, un League Pass Premium permet à chacun de profiter à fond sur son propre écran.

Si vous êtes de nuit il y aura des conditions parfaites en direct, et si vous êtes de jour il y aura des conditions parfaites en replay.

Si vous voulez tester sans vous faire avoir, vous pouvez tenter l’essai de 7 jours mais sans oublier de se désabonner au buzzer.

On pourrait vous en parler pendant un bail, notamment car c’est un outil qui nous a permis d’en savoir plus sur notre sport, sur l’histoire de ce jeu, et sur les petits détails qui font la richesse de la NBA. Exemple tout bête, chaque fois qu’on se retrouve avec les membres de la rédaction le soir, on sait qu’on a juste à lancer notre LP et ce sera une nuit réussie tous ensemble. Et ça, honnêtement c’est un gros kiff quand on a autant envie de se gaver de matchs et de grands moments en direct avec la commu. Maintenant, est-ce que c’est un outil sans le moindre défaut ? Non, il y a bien évidemment de la maintenance ici ou là, et quelques bugs parfois liés à des mises à jour. Mais c’est tellement isolé par rapport au quotidien en HD qu’on finit franchement par l’oublier. Et c’est devenu un outil de travail et de passion totalement intégré dans nos habitudes. Donc si vous avec vraiment envie de vous gaver, l’essayer c’est un peu l’adopter.

_

En espérant que ce petit tuto fait maison soit utile pour certains d’entre vous ! La NBA lance sa nouvelle saison et les nuits seront toujours aussi courtes pour nombreux d’entre nous. Dès mardi soir ? On chauffera le NBA League Pass, comme depuis un bail. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser, nous on va préparer notre meilleur café pour une 10ème saison de folies sur TrashTalk. Que la fête commence !