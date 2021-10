TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 1 : les vacances sont enfin terminées

Retour de la saison oblige, c’est aussi la fin des vacances pour la TrashTalk Fantasy League ! Le principe, vous le connaissez, utiliser votre nez fin pour prédire les performances des joueurs et mettre la honte à tous vos copains au classement. Pour vous aider, une team d’experts et un podcast déjà devenu immanquable autour de votre jeu préféré. Let’s go !

Ce soir, c’est le retour de la TTFL et nos amis du Lab sont déjà sur le coup. Le Lab ? Le partenaire de route de votre saison TTFL de A à Z. Les infos blessures, les stats avancées, les résultats des picks chaque matin, tout est à retrouver sur la page Twitter (ici le lien) de cette équipe infatigable et motivée comme jamais. Pour accompagner tout ce contenu, un podcast est également disponible pour aider ceux qui s’arrachent les cheveux devant leurs decks, ceux qui chipotent entre un Anthony Davis et un Kevin Durant, ceux qui ne veulent pas juste faire 50 mais bien aller gratter le best pick au matin. Au menu de ce premier épisode : un peu d’actu sur la NBA, les Tops et Flops pour la saison à venir, les picks premium selon les laborantins mais aussi une preview des decks de la semaine pour essayer de déceler les meilleures affaires et les faux plans. Tout ça ? Et oui c’est cadeau, et le tout dans la bonne humeur car après trois mois d’absence, c’est bon de se retrouver !

La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une saison 7 et la lutte sera de nouveau incroyable de bout en bout. Bien plus qu’un jeu, c’est une vrai bataille qui commence et il faudra éviter les balles perdues (au propre comme au figuré) pour espérer s’en sortir et aller gratter les récompenses réservées aux vainqueurs. Bonne saison à tous !